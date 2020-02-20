Новости за ночь: Броневик США атаковал российский «Тигр» в Сирии
В сети опубликовано видео, в котором американская бронемашина пытается вытеснить российский «Тигр» с дороги в сирийском городе Камышлы. Кадры опубликовал свидетель произошедшего в Twitter 19 февраля, пишет «Газета.ру».
На кадрах видно, как патрульный автомобиль российской военной полиции попытался обогнать американский броневик слева, но тот блокирует ему проезд. После этого «Тигр» решил обойти американскую машину по обочине, тот оттесняет его вправо и заставляет выехать на поле. Затем оба автомобиля останавливаются, сообщают «Известия».
Военные ведомства стран этот инцидент пока не прокомментировали.
О конфликтах между российскими и американскими военнослужащими сообщалось и ранее. В частности в конце декабря 2019 года о «драке» в сирийском городе Тель-Тамер сообщил базирующийся в Великобритании «Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека» (SOHR). Утверждалось, что американцы приехали в город, чтобы получить информацию от местных жителей, а потом якобы вступили в спор и драку с российскими военными. Однако позднее в Министерстве обороны РФ назвали «примитивным фейком» это сообщение.
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