Новости за ночь: Броневик США атаковал российский «Тигр» в Сирии

Военные ведомства стран этот инцидент пока не прокомментировали.

О конфликтах между российскими и американскими военнослужащими сообщалось и ранее. В частности в конце декабря 2019 года о «драке» в сирийском городе Тель-Тамер сообщил базирующийся в Великобритании «Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека» (SOHR). Утверждалось, что американцы приехали в город, чтобы получить информацию от местных жителей, а потом якобы вступили в спор и драку с российскими военными. Однако позднее в Министерстве обороны РФ назвали «примитивным фейком» это сообщение.

