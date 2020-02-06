В США рассказали о боях с российскими ЧВК в Сирии
Американские военные вступали в боестолкновения с российскими частными военными компаниями (ЧВК) на территории Сирии, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на спецпредставителя по Сирии и связям с международной коалицией Джеймса Джеффри.
Последний заявил, что стычки все чаще начали происходить на северо-востоке Сирии, в том числе на автомагистралях, расположенных на территории курдов.
Джеффри заявил, что подобные инциденты нарушаются договоренности Москвы и Вашингтона по Сирии.
Ранее в МИД России сообщили о гибели в Сирии российских и турецких военных специалистов. При этом в ведомстве не уточнили число погибших россиян.
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