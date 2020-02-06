В США рассказали о боях с российскими ЧВК в Сирии

Последний заявил, что стычки все чаще начали происходить на северо-востоке Сирии, в том числе на автомагистралях, расположенных на территории курдов.

Джеффри заявил, что подобные инциденты нарушаются договоренности Москвы и Вашингтона по Сирии.

Ранее в МИД России сообщили о гибели в Сирии российских и турецких военных специалистов. При этом в ведомстве не уточнили число погибших россиян.

