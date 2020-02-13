Разведка или заблудились? Почему военные США открыли огонь по мирному населению в Сирии

Американские военнослужащие открыли огонь на поражение по мирным гражданам у блокпоста рядом с сирийским городом Камышлы. Руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков уточнил, что конфликт возник, когда отклонившуюся от маршрута следования американскую колонну остановили сирийские военные. Дальнейшую эскалацию удалось лишь благодаря усилиям российских военных, которые обеспечили выход американской колонны в направлении пункта базирования.

Погиб четырнадцатилетний подросток, еще один гражданский получил ранения.

Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин в эфире НСН заявил, что ситуация в Сирии зашла в тупик, как она разрешится прогнозировать сложно.

«Давайте уточним детали. Инцидент произошел поблизости от деревушки Камышлы, и вопрос, что там делали американские военные, учитывая, что это территория, которая контролируется сирийской армией. Может, заблудились, то ли хотели прощупать реакцию со стороны Дамаска. Но, похоже, что просто решили срезать маршрут. Однако этот эпизод совпал с эскалацией конфликта со стороны Турции, но на войне случайностей не бывает», - отметил эксперт.

В свою очередь, представители западной коалиции, которых цитирует РИА Новости, заявили, что солдаты из США действовали в рамках самообороны. Они сделали несколько предупреждений и попытались разрядить обстановку, однако «поддерживающие сирийский режим войска, занявшие КПП», якобы первыми открыли огонь.