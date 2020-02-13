Разведка или заблудились? Почему военные США открыли огонь по мирному населению в Сирии
Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ в эфире НСН задал логичный вопрос: что делали американские военные на территории, которая контролируется сирийскими войсками?
Американские военнослужащие открыли огонь на поражение по мирным гражданам у блокпоста рядом с сирийским городом Камышлы. Руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков уточнил, что конфликт возник, когда отклонившуюся от маршрута следования американскую колонну остановили сирийские военные. Дальнейшую эскалацию удалось лишь благодаря усилиям российских военных, которые обеспечили выход американской колонны в направлении пункта базирования.
Погиб четырнадцатилетний подросток, еще один гражданский получил ранения.
Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин в эфире НСН заявил, что ситуация в Сирии зашла в тупик, как она разрешится прогнозировать сложно.
«Давайте уточним детали. Инцидент произошел поблизости от деревушки Камышлы, и вопрос, что там делали американские военные, учитывая, что это территория, которая контролируется сирийской армией. Может, заблудились, то ли хотели прощупать реакцию со стороны Дамаска. Но, похоже, что просто решили срезать маршрут. Однако этот эпизод совпал с эскалацией конфликта со стороны Турции, но на войне случайностей не бывает», - отметил эксперт.
В свою очередь, представители западной коалиции, которых цитирует РИА Новости, заявили, что солдаты из США действовали в рамках самообороны. Они сделали несколько предупреждений и попытались разрядить обстановку, однако «поддерживающие сирийский режим войска, занявшие КПП», якобы первыми открыли огонь.
«Война и так идет! Возможно ли расширение театра военных действий? Ну что на Дамаск что ли Турция пойдет? Для меня основной вопрос, как Россия будет реагировать. Пока основной упор делается на деэскалацию, попытку договориться с Турцией, развести войска. Но теперь непонятно, кого разводить? Раньше это были террористические группировки и вооруженная оппозиция, а сейчас – турецкие силы и сирийские правительственные подразделения? Но последние действуют на своей территории. Астанинский формат затих. Чем закончится? Не знаю», - признался Андрей Чупрыгин.
Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал неоднозначное заявление. В ультимативной форме он приказал Дамаску и Москве вывести сирийские войска за пределы идлибской зоны деэскалации и прекратить нападения на турецких военных. В противном случае Анкара оставляет за собой право отказаться от договоренностей, заключенных с Москвой по Сирии, и задействовать всю свою боевую мощь.
Однако в эфире НСН президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский заявил, что к открытому противостоянию с Москвой Анкара не готова. Более того, уверен эксперт, война с Россией – это страшный сон для Турции.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Разведка или заблудились? Почему военные США открыли огонь по мирному населению в Сирии
- Душевный, светлый. Коллега об ушедшем из жизни легедарном разведчике Ботяне
- Мишустин раскритиковал 9-процентные ставки по ипотеке
- Виноват «Инстаграм»: Автор стоившего карьеры следователю АУЕ-видео оправдался
- Правительству предложили устроить россиянам «гаражную амнистию»