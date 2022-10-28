«От Собчак до Усса!»: Защита Пескова не помогла сыну губернатора

Чиновники, рьяно защищавшие Усса-младшего от «политического преследования» США, пока молчат, а СМИ ищут разницу между «дочерью сенатора» и «сыном губернатора».

Вслед за дочерью сенатора Людмилы Нарусовой Ксенией Собчак в поле зрения правоохранительных органов попал сын действующего губернатора Красноярского края Александра Усса. Артема Усса сегодня объявили в международный розыск, а суд в Москве выдал заочную санкцию на его арест.

Интересно, что после недавнего задержания Усса-младшего в Италии и обвинений в его адрес со стороны США, в защиту Артема выступал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

МВД объявило в розыск задержанного в Италии сына красноярского губернатора Усса

«РАЗУМЕЕТСЯ, МЫ ПРОТИВ!»

Ситуация с Артемом Уссом попала в поле зрения общественности в середине октября. В США предъявили россиянину обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег, после чего его задержала полиция Милана «в целях экстрадиции».

21 октября на это отреагировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Разумеется, мы категорически против, мы осуждаем подобную практику подобных арестов российских граждан. И еще раз повторяю, будем защищать интересы», - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к задержанию сына губернатора Александра Усса.

Однако буквально через неделю ситуация изменилась.

28 октября Мещанский суд Москвы выдал санкцию на арест Усса-младшего.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Усса А. А. меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили РИА Новости в суде, отметив, что сын губернатора объявлен в международный розыск.

Имя Артема Усса появилось в базе разыскиваемых МВД России, при этом статья Уголовного кодекса не уточняется. Однако теперь Россия сможет требовать его экстрадицию.

Красноярский губернатор Усс назвал обвинения США в адрес его сына политическими

МОЛЧАНИЕ И НЕФТЬ

После задержания сына в его защиту высказался губернатор Красноярского края Александр Усс.

«Поставка нефтепродуктов, общедоступного оборудования и технических средств, которые свободно продаются и покупаются во всем мире, вдруг объявляется американскими властями незаконной. Почему? Только потому, что это делается во благо России. Политический окрас этих обвинений очевиден», - написал он в Telegram 20 октября.

При этом губернатор пока не прокомментировал сегодняшние новости о его сыне.

В защиту Усса-младшего выступал также сенатор Андрей Клишас, возглавляющий комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству.

21 октября он сказал в эфире радио Sputnik, что это «очевидное политическое преследование».

Клишас заявлял тогда, что Усс-младший никаких противоправных действия не совершал, и России нужно требовать его немедленного освобождения. Он также отмечал, что США будут преследовать «кого угодно» за связи с РФ, считая «отягчающими обстоятельствами» то, что человек активно поддерживает Владимира Путина или имеет родственные связи с российскими политиками.

Сенатор отметил, что в ближайшие дни к делу Усса подключится Генпрокуратура РФ.

Однако сегодня Клишас, как и губернатор Усс, сохраняет молчание.

Вместе с тем, есть мнение, что через возбуждение уголовного дела в РФ Усса-младшего будет проще вытащить из Италии.

Что касается самого сына губернатора, то после ареста в Италии он не дал согласие на экстрадицию в США и считает себя невиновным.

По данным РИА Новости, США подозревают Артема Усса в контрабанде венесуэльской нефти на сотни миллионов долларов для потребителей в России и Китае. По этому делу предъявлены обвинения пяти россиянам. В их числе Светлана Кузургашева, Тимофей Телегин и Сергей Тюляков, а Юрия Орехова уже арестовали в Германии.

«РОДСТВЕННИКИ НЕ МЕШАЮТ»

На этой неделе также разгорелись страсти вокруг Ксении Собчак, которая является дочерью сенатора Людмилы Нарусовой.

24 октября Тверской суд Москвы арестовал коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова и бывшего главреда журнала Tatler Ариана Романовского по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова.

В доме самой Собчак провели обыски, однако, по данным СМИ, она успела сбежать из страны и пока находится в статусе подозреваемой.

«Смех, загадки и Литва»: Собчак исчезла из России после обысков и попытки задержания

Почетный адвокат России Людмила Айвар объяснила НСН, что, даже если Собчак предъявят обвинения, признают иноагентом или объявят в международный розыск, это никак не скажется на судьбе Нарусовой.

«У нас есть критерии, которые устанавливают, кто не может быть членом Совфеда и Госдумы – это лица, имеющие судимость, иностранное гражданство или вид на жительство. Родственные связи с лицом иноагентом в законе о статусе сенатора не прописаны. Поэтому я не думаю, что это станет основанием для того, чтобы Людмилу Нарусову лишили статуса сенатора. Уголовное преследование родственников также не мешает статусу сенатора», - пояснила адвокат.

По данным СМИ, обыски в доме Собчак были связаны с тем, что она владеет Telegram-каналом, от имени которого вымогались деньги.

Между тем, Кирилл Суханов уже заявил в суде, что «готов признать вину в получении 800 тысяч рублей» и принести публичные извинения главе «Ростеха».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Людмила НарусоваКсения СобчакГубернатор
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