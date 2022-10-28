«От Собчак до Усса!»: Защита Пескова не помогла сыну губернатора

МОЛЧАНИЕ И НЕФТЬ

После задержания сына в его защиту высказался губернатор Красноярского края Александр Усс.

«Поставка нефтепродуктов, общедоступного оборудования и технических средств, которые свободно продаются и покупаются во всем мире, вдруг объявляется американскими властями незаконной. Почему? Только потому, что это делается во благо России. Политический окрас этих обвинений очевиден», - написал он в Telegram 20 октября.

При этом губернатор пока не прокомментировал сегодняшние новости о его сыне.

В защиту Усса-младшего выступал также сенатор Андрей Клишас, возглавляющий комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству.

21 октября он сказал в эфире радио Sputnik, что это «очевидное политическое преследование».

Клишас заявлял тогда, что Усс-младший никаких противоправных действия не совершал, и России нужно требовать его немедленного освобождения. Он также отмечал, что США будут преследовать «кого угодно» за связи с РФ, считая «отягчающими обстоятельствами» то, что человек активно поддерживает Владимира Путина или имеет родственные связи с российскими политиками.

Сенатор отметил, что в ближайшие дни к делу Усса подключится Генпрокуратура РФ.

Однако сегодня Клишас, как и губернатор Усс, сохраняет молчание.

Вместе с тем, есть мнение, что через возбуждение уголовного дела в РФ Усса-младшего будет проще вытащить из Италии.

Что касается самого сына губернатора, то после ареста в Италии он не дал согласие на экстрадицию в США и считает себя невиновным.

По данным РИА Новости, США подозревают Артема Усса в контрабанде венесуэльской нефти на сотни миллионов долларов для потребителей в России и Китае. По этому делу предъявлены обвинения пяти россиянам. В их числе Светлана Кузургашева, Тимофей Телегин и Сергей Тюляков, а Юрия Орехова уже арестовали в Германии.

«РОДСТВЕННИКИ НЕ МЕШАЮТ»

На этой неделе также разгорелись страсти вокруг Ксении Собчак, которая является дочерью сенатора Людмилы Нарусовой.

24 октября Тверской суд Москвы арестовал коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова и бывшего главреда журнала Tatler Ариана Романовского по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова.

В доме самой Собчак провели обыски, однако, по данным СМИ, она успела сбежать из страны и пока находится в статусе подозреваемой.