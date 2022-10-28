«От Собчак до Усса!»: Защита Пескова не помогла сыну губернатора
Чиновники, рьяно защищавшие Усса-младшего от «политического преследования» США, пока молчат, а СМИ ищут разницу между «дочерью сенатора» и «сыном губернатора».
Вслед за дочерью сенатора Людмилы Нарусовой Ксенией Собчак в поле зрения правоохранительных органов попал сын действующего губернатора Красноярского края Александра Усса. Артема Усса сегодня объявили в международный розыск, а суд в Москве выдал заочную санкцию на его арест.
Интересно, что после недавнего задержания Усса-младшего в Италии и обвинений в его адрес со стороны США, в защиту Артема выступал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«РАЗУМЕЕТСЯ, МЫ ПРОТИВ!»
Ситуация с Артемом Уссом попала в поле зрения общественности в середине октября. В США предъявили россиянину обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег, после чего его задержала полиция Милана «в целях экстрадиции».
21 октября на это отреагировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Разумеется, мы категорически против, мы осуждаем подобную практику подобных арестов российских граждан. И еще раз повторяю, будем защищать интересы», - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к задержанию сына губернатора Александра Усса.
Однако буквально через неделю ситуация изменилась.
28 октября Мещанский суд Москвы выдал санкцию на арест Усса-младшего.
«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Усса А. А. меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили РИА Новости в суде, отметив, что сын губернатора объявлен в международный розыск.
Имя Артема Усса появилось в базе разыскиваемых МВД России, при этом статья Уголовного кодекса не уточняется. Однако теперь Россия сможет требовать его экстрадицию.
МОЛЧАНИЕ И НЕФТЬ
После задержания сына в его защиту высказался губернатор Красноярского края Александр Усс.
«Поставка нефтепродуктов, общедоступного оборудования и технических средств, которые свободно продаются и покупаются во всем мире, вдруг объявляется американскими властями незаконной. Почему? Только потому, что это делается во благо России. Политический окрас этих обвинений очевиден», - написал он в Telegram 20 октября.
При этом губернатор пока не прокомментировал сегодняшние новости о его сыне.
В защиту Усса-младшего выступал также сенатор Андрей Клишас, возглавляющий комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству.
21 октября он сказал в эфире радио Sputnik, что это «очевидное политическое преследование».
Клишас заявлял тогда, что Усс-младший никаких противоправных действия не совершал, и России нужно требовать его немедленного освобождения. Он также отмечал, что США будут преследовать «кого угодно» за связи с РФ, считая «отягчающими обстоятельствами» то, что человек активно поддерживает Владимира Путина или имеет родственные связи с российскими политиками.
Сенатор отметил, что в ближайшие дни к делу Усса подключится Генпрокуратура РФ.
Однако сегодня Клишас, как и губернатор Усс, сохраняет молчание.
Вместе с тем, есть мнение, что через возбуждение уголовного дела в РФ Усса-младшего будет проще вытащить из Италии.
Что касается самого сына губернатора, то после ареста в Италии он не дал согласие на экстрадицию в США и считает себя невиновным.
По данным РИА Новости, США подозревают Артема Усса в контрабанде венесуэльской нефти на сотни миллионов долларов для потребителей в России и Китае. По этому делу предъявлены обвинения пяти россиянам. В их числе Светлана Кузургашева, Тимофей Телегин и Сергей Тюляков, а Юрия Орехова уже арестовали в Германии.
«РОДСТВЕННИКИ НЕ МЕШАЮТ»
На этой неделе также разгорелись страсти вокруг Ксении Собчак, которая является дочерью сенатора Людмилы Нарусовой.
24 октября Тверской суд Москвы арестовал коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова и бывшего главреда журнала Tatler Ариана Романовского по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова.
В доме самой Собчак провели обыски, однако, по данным СМИ, она успела сбежать из страны и пока находится в статусе подозреваемой.
Почетный адвокат России Людмила Айвар объяснила НСН, что, даже если Собчак предъявят обвинения, признают иноагентом или объявят в международный розыск, это никак не скажется на судьбе Нарусовой.
«У нас есть критерии, которые устанавливают, кто не может быть членом Совфеда и Госдумы – это лица, имеющие судимость, иностранное гражданство или вид на жительство. Родственные связи с лицом иноагентом в законе о статусе сенатора не прописаны. Поэтому я не думаю, что это станет основанием для того, чтобы Людмилу Нарусову лишили статуса сенатора. Уголовное преследование родственников также не мешает статусу сенатора», - пояснила адвокат.
По данным СМИ, обыски в доме Собчак были связаны с тем, что она владеет Telegram-каналом, от имени которого вымогались деньги.
Между тем, Кирилл Суханов уже заявил в суде, что «готов признать вину в получении 800 тысяч рублей» и принести публичные извинения главе «Ростеха».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,4 млн+7 606 / сут.
Умерли
390 тыс.+78 / сут.
Выздоровели
20,8 млн+11 685 / сут.
- СМИ: Собчак не проходит подозреваемой по делу о вымогательстве
- Матвиенко выступила против запрета на выезд россиян из страны
- Набиуллина: ВВП России начнет расти с июля 2023 года
- Супруг Нэнси Пелоси пострадал в результате нападения
- Польша потребует от России возмещения потерь, понесённых в годы Второй мировой войны
- Дмитрий Медведев пожелал Илону Маску удачи с Twitter
- СМИ: в Архангельской области контрактник на грузовике сбил колонну срочников
- Актер Смольянинов оштрафован за дискредитацию ВС РФ
- ВС РФ уничтожили более 180 украинских боевиков на Николаево-Криворожском направлении
- Россиянам напомнили о длинных выходных из-за Дня народного единства
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru