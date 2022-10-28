МВД объявило в розыск задержанного в Италии сына красноярского губернатора Усса

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в сообщении.

Кроме того, столичный Мещанский суд заочно выдал санкцию на арест Усса по статье об отмывании денег, Россия сможет просить об экстрадиции сына красноярского губернатора.

Ранее Усса и еще четверых россиян задержали по обвинению со стороны США в уклонении от санкций и отмывании денег. На суде в Милане Артем Усс отказался от экстрадиции в Соединенные Штаты, защита намерена обратиться с запросом о переводе его под домашний арест.

