МВД объявило в розыск задержанного в Италии сына красноярского губернатора Усса

Сын губернатора Красноярского края Артем Усс, арестованный в Италии, объявлен в розыск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу разыскиваемых МВД России.

Адвокат: арестованный в Италии Артем Усс отказался от экстрадиции в США

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в сообщении.

Кроме того, столичный Мещанский суд заочно выдал санкцию на арест Усса по статье об отмывании денег, Россия сможет просить об экстрадиции сына красноярского губернатора.

Ранее Усса и еще четверых россиян задержали по обвинению со стороны США в уклонении от санкций и отмывании денег. На суде в Милане Артем Усс отказался от экстрадиции в Соединенные Штаты, защита намерена обратиться с запросом о переводе его под домашний арест.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:РозыскМВД
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