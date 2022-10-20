Красноярский губернатор Усс назвал обвинения США в адрес его сына политическими
Губернатор Красноярского края Александр Усс назвал политизированными обвинения США в адрес его сына Артема Усса. Об этом глава региона написал в своем Telegram-канале.
Ранее стало известно, что Усса-младшего задержали в Италии, напоминает Газета.ру. Сына красноярского губернатора, а также еще четверых россиян Соединенные Штаты обвиняют в уклонении от санкций и отмывании денег. Сейчас задержанных готовят к экстрадиции в США.
По словам главы Красноярского края, очевиден «политический окрас» обвинений американской стороны, пишет «Свободная пресса».
«Поставка нефтепродуктов, общедоступного оборудования и технических средств, которые свободно продаются и покупаются во всем мире, вдруг объявляется американскими властями незаконной. Почему? Только потому, что это делается во благо России», — написал Усс.
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