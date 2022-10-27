«Просчитанная дама»: Израильский паспорт не спасет Собчак от розыска и признания иноагентом

Если Ксении Собчак будут предъявлены обвинения, ее объявят в международный розыск, также могут быть выявлены основания для признания журналистки иноагентом, заявила почетный адвокат России Людмила Айвар в беседе НСН.

Накануне директор департамента госбезопасности прибалтийской республики Дарюс Яунишкис заявил, что Ксения Собчак въехала в Литву по израильскому паспорту. Айвар объяснила, как это обстоятельство может повлиять на судьбу журналистки.

«Что касается возбуждения уголовного дела, если будет установлена ее причастность, то будут предприняты какие-то действия с розыском. У нас в международный розыск объявляется лицо, если ему предъявлено обвинение, если федеральный розыск не принес своих результатов, если известно, что лицо находится за пределами РФ. Нужно доказать, что Ксения Собчак причастна к совершению преступления. У следствия есть подозрения, так как проходили обыски, это звоночек. Наличие у нее гражданства другой страны не освобождает ее от уголовного преследования в России», - сказала она.