«Просчитанная дама»: Израильский паспорт не спасет Собчак от розыска и признания иноагентом
Почетный адвокат России Людмила Айвар рассказала НСН, как новые обстоятельства дела Собчак повлияют на ее работу и семью.
Если Ксении Собчак будут предъявлены обвинения, ее объявят в международный розыск, также могут быть выявлены основания для признания журналистки иноагентом, заявила почетный адвокат России Людмила Айвар в беседе НСН.
Накануне директор департамента госбезопасности прибалтийской республики Дарюс Яунишкис заявил, что Ксения Собчак въехала в Литву по израильскому паспорту. Айвар объяснила, как это обстоятельство может повлиять на судьбу журналистки.
«Что касается возбуждения уголовного дела, если будет установлена ее причастность, то будут предприняты какие-то действия с розыском. У нас в международный розыск объявляется лицо, если ему предъявлено обвинение, если федеральный розыск не принес своих результатов, если известно, что лицо находится за пределами РФ. Нужно доказать, что Ксения Собчак причастна к совершению преступления. У следствия есть подозрения, так как проходили обыски, это звоночек. Наличие у нее гражданства другой страны не освобождает ее от уголовного преследования в России», - сказала она.
По словам адвоката, сейчас оснований для признания Собчак иноагентом нет, но она пополнит этот список в случае установления факта финансирования извне.
«Иноагент - это СМИ или физическое лицо, которые имеют определенную аудиторию и получают финансирование из какой-либо страны. Я не думаю, что этот статус сейчас грозит Ксении Анатольевне, она дама достаточно аккуратная и просчитанная, она никогда не делает резких движений, учитывая, что ее мама занимает ответственный пост в Совете Федерации. Но ничего невозможно нет. Если будет установлено, что она публиковала информацию, которая запрещена, и получала финансирование за пределами России, то ее могут в очередную пятницу внести в список иноагентов», - отметила собеседница НСН.
Но такое решение в любом случае никак не повлияет на судьбу Людмилы Нарусовой, заметила Айвар.
«У нас есть критерии, которые устанавливают, кто не может быть членом Совфеда и Госдумы – это лица, имеющие судимость, иностранное гражданство или вид на жительство. Родственные связи с лицом иноагентом в законе о статусе сенатора не прописаны. Поэтому я не думаю, что это станет основанием для того, чтобы Людмилу Нарусову лишили статуса сенатора. Уголовное преследование родственников также не мешает статусу сенатора», - добавила адвокат.
Также, по словам Айвар, нет никаких оснований лишать Собчак родительских прав, а сын журналистки может покинуть страну по доверенности.
Ранее политолог Павел Салин в разговоре с НСН заявил, что дело журналистки Ксении Собчак о вымогательстве можно считать политическим, власть хочет взять под контроль все новые медиа и СМИ, взгляды которых не совпадают с позицией российского руководства.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,4 млн+7 849 / сут.
Умерли
390 тыс.+82 / сут.
Выздоровели
20,8 млн+12 040 / сут.
- Путин: В современном мире отсидеться не получится
- Зеленский увеличил расходы бюджета на оборону на $10,5 млрд
- Началось выступление Путина на «Валдае»
- Военнообязанные россияне поделились историями о прохождении погранконтроля в аэропорту
- Канделаки опровергла приостановку съёмок комедийных шоу на ТНТ
- Власти Запорожской области ограничили продажу алкоголя
- СМИ: Роман Павлюченко завершил спортивную карьеру
- В России впервые прекратили дело о фейках о действиях вооруженных сил РФ
- Женскую и мужскую сборные РФ по волейболу отстранили от квалификации на Олимпиаду-2024
- Сериал «Батя» получил приз за лучший сценарий на фестивале в Испании
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru