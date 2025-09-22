Трамп откажется от Тайваня и «кошмарных» угроз ради сделки с Китаем
Американский лидер временно откажется помогать Тайваню, чтобы не нервировать Пекин на фоне возможной торговой сделки с Китаем, заявил НСН политолог Андрей Суздальцев.
Экономики США и Китая сегодня можно сравнить с сиамскими близнецами, поэтому стороны готовы к компромиссу и отказу от жутких пошлин, заявил НСН политолог Андрей Суздальцев.
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп ранее провели телефонные переговоры по просьбе американской стороны, сообщает агентство Xinhua. Трамп заявил, что договорился провести встречу с Си Цзиньпином на саммите стран Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества в Южной Корее в конце октября. До этого Белый дом заблокировал военную помощь Тайваню на $400 млн (33,2 млрд руб.). Это решение предшествует возможному заключению торговой сделке с Китаем, пишет The Washington Post. Суздальцев уверен, что Трамп готов договориться с Китаем.
«Никакой трагедии для Тайваня не случилось, туда поставлялось большое количество новейшего вооружения. У Тайваня есть отличные запасы. Поэтому блокировка помощи – это мера, которая носит пропагандистский характер, демонстрация готовности Вашингтона найти общий язык с Китаем по вопросам экспортных пошлин. Чтобы ничего не путалось под ногами, могли временно поставки на Тайвань прекратить. Это не глобальное решение, США не готовы отдать Тайвань Китаю», - отметил он.
По его словам, Трамп не хочет зависеть от Китая, поэтому пока выбирает «кошмарный» характер угроз, но компромисс уже близок.
«Трамп хотел бы сделать Китай зависимым от США в плане экономики. Но для этого ему нужно перетащить в США производства, что невероятно. Объем зависимости – это главный вопрос. Сейчас Китай зависит от США, но и наоборот. Это не сиамские близнецы, но очень связанные экономики. Поэтому блокаду трудно представить. Трамп пока избрал демонстративно кошмарный характер мер – 50%, 100%, звучат жуткие размеры пошлин. Трамп считает, что все живут за счет США, его можно понять. Я думаю, сейчас они близки к компромиссу», - заключил собеседник НСН.
Ранее США отменили визит министра обороны Тайваня Веллингтона Ку, не желая портить отношения с Китаем. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.
