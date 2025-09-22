«Никакой трагедии для Тайваня не случилось, туда поставлялось большое количество новейшего вооружения. У Тайваня есть отличные запасы. Поэтому блокировка помощи – это мера, которая носит пропагандистский характер, демонстрация готовности Вашингтона найти общий язык с Китаем по вопросам экспортных пошлин. Чтобы ничего не путалось под ногами, могли временно поставки на Тайвань прекратить. Это не глобальное решение, США не готовы отдать Тайвань Китаю», - отметил он.

По его словам, Трамп не хочет зависеть от Китая, поэтому пока выбирает «кошмарный» характер угроз, но компромисс уже близок.

«Трамп хотел бы сделать Китай зависимым от США в плане экономики. Но для этого ему нужно перетащить в США производства, что невероятно. Объем зависимости – это главный вопрос. Сейчас Китай зависит от США, но и наоборот. Это не сиамские близнецы, но очень связанные экономики. Поэтому блокаду трудно представить. Трамп пока избрал демонстративно кошмарный характер мер – 50%, 100%, звучат жуткие размеры пошлин. Трамп считает, что все живут за счет США, его можно понять. Я думаю, сейчас они близки к компромиссу», - заключил собеседник НСН.

Ранее США отменили визит министра обороны Тайваня Веллингтона Ку, не желая портить отношения с Китаем. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

