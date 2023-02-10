Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин назвал сроки освобождения Донбасса
Основавший ЧВК «Вагнер» бизнесмен Евгений Пригожин в интервью журналисту Семену Пегову оценил развитие боевых действий в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС.
Освобождение территории Донбасса может занять 1,5-2 года, заявил основатель ЧВК.
"Если нам надо идти до Днепра, то тогда года на три», - добавил Пригожин.
Штурмовики ЧВК «Вагнер» 10 февраля закрепились на северных окраинах Бахмута (Артемовск). Украинская армия испытывает нехватку боеприпасов.
В скором времени Киев может потерять не только Бахмут, но и Запорожье и Харьков. Такое мнение высказал британский генерал Руперт Джонс, пишет НСН.
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