Британский генерал: Украина вскоре может потерять Харьков и Запорожье
Киев в скором времени может утратить контроль над Харьковом и Запорожьем, заявил генерал британской армии Руперт Джонс. Об этом сообщает издание Express.
Вооруженные силы Украины могут отойти из Харькова, Запорожья и города Бахмут (Артемовск), полагает Джонс. Причиной генерал назвал серьезные поражения ВСУ.
При этом он затруднился назвать места, где состоятся наиболее тяжелые сражения. Джонс напомнил, что Россия и Украина держат свои военные планы в секрете.
Российская армия в пятницу, 10 февраля, смогла закрепиться на северных окраинах Бахмута. Также наступление ведется на Купянском направлении, передает НСН.
Россия освободит Одессу, Харьков и Киев, заявил ранее глава Чечни Рамзан Кадыров. По его мнению, вооруженные силы РФ дойдут до Польши, сообщает НСН.
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