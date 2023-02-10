Британский генерал: Украина вскоре может потерять Харьков и Запорожье

Вооруженные силы Украины могут отойти из Харькова, Запорожья и города Бахмут (Артемовск), полагает Джонс. Причиной генерал назвал серьезные поражения ВСУ.

При этом он затруднился назвать места, где состоятся наиболее тяжелые сражения. Джонс напомнил, что Россия и Украина держат свои военные планы в секрете.

Российская армия в пятницу, 10 февраля, смогла закрепиться на северных окраинах Бахмута. Также наступление ведется на Купянском направлении, передает НСН.

Россия освободит Одессу, Харьков и Киев, заявил ранее глава Чечни Рамзан Кадыров. По его мнению, вооруженные силы РФ дойдут до Польши, сообщает НСН.

