По информации издания, в одном из прифронтовых госпиталей на подконтрольной Киеву территории морг был переполнен телами солдат Украины. Отмечается, что потери в Артемовске (Бахмут) были особенно тяжелыми.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в результате наступательных действий Вооруженные силы РФ освободили на донецком и запорожском направлениях Соледар, Клещеевку, Подгорное, Краснополье, Благодатное, Лобковое и Николаевку, отмечает НСН.

