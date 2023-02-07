СМИ сообщили о тяжелых потерях ВСУ под Артемовском

Американская газета New York Times сообщила о тяжелых потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе, а также о жалобах военных на нехватку оружия и боеприпасов.

Украинский военный сообщил о потере контроля над третью Артемовска

По информации издания, в одном из прифронтовых госпиталей на подконтрольной Киеву территории морг был переполнен телами солдат Украины. Отмечается, что потери в Артемовске (Бахмут) были особенно тяжелыми.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в результате наступательных действий Вооруженные силы РФ освободили на донецком и запорожском направлениях Соледар, Клещеевку, Подгорное, Краснополье, Благодатное, Лобковое и Николаевку, отмечает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияУкраина
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