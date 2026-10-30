Минобороны: ПВО уничтожила 113 украинских беспилотников за день
Дежурные силы ПВО за день 30 октября, с 8:00 до 20:00 по московскому времени, перехватили и ликвидировали 113 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Такими данными поделилась пресс-служба Минобороны РФ.
Представители оборонного ведомства объяснили, что такие БПЛА сбили над территориями Белгородского, Брянского, Курского, Калужского, Тульского, Орловского, Смоленского и Самарского регионов.
До этого писали, что в последней области при ликвидации последствий беспилотной атаки погибли два человека. Губернатор Вячеслав Федорищев добавил, что также есть пострадавшие, им оказывают необходимую медпомощь.
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