После открытия Ормузского пролива и развала ОПЕК+ нефть может уйти в район 30 долларов за баррель, заявил эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН.

ОАЭ вышли из состава Организации арабских стран-экспортеров нефти (ОАПЕК), сообщила пресс-служба организации. Выход страны из ОАПЕК произошел после выхода из ОПЕК и альянса ОПЕК+. Юшков раскрыл последствия такой стратегии ОАЭ.