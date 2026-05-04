Аналитик Юшков предрек обвал цен на нефть до 30 долларов из-за ОАЭ
Игорь Юшков заявил НСН, что ОАЭ выбрали сотрудничество с США и отказываются от партнерских отношений с Саудовской Аравией и другими странами региона.
После открытия Ормузского пролива и развала ОПЕК+ нефть может уйти в район 30 долларов за баррель, заявил эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН.
ОАЭ вышли из состава Организации арабских стран-экспортеров нефти (ОАПЕК), сообщила пресс-служба организации. Выход страны из ОАПЕК произошел после выхода из ОПЕК и альянса ОПЕК+. Юшков раскрыл последствия такой стратегии ОАЭ.
«Выход из ОАПЕК фактически стал автоматическим. Эта организация не устанавливала никаких квот, это были совместные инвестиции, развитие нефтяной индустрии. Выход ОАЭ показывает, что они вообще никаких отношений со своими бывшими партнерами по ОПЕК оставлять не хотят. Это во многом демонстрация еще политической ориентации. Они пошли на конфликт с Саудовской Аравии, показывают сближение с США, а другие страны региона демонстрируют конфликт с США, так как они не смогли их защитить в конфликте с Ираном. Саудовская Аравия сейчас увеличивает расчеты в национальных валютах, уходя от традиции продавать нефть только в долларах. ОАЭ выбрали сближение с США, надеясь, что США все-таки смогут их защитить и будут оказывать экономическую помощь», — отметил он.
Юшков также указал на главный риск для России в этой ситуации.
«Выход ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+ создает риски для всех, потому что после открытия Ормузского пролива страна будет увеличивать добычу. А другие участники ОПЕК скажут, что тоже хотят увеличивать, что приведет к развалу организации. В таком случае несколько миллионов баррелей нефти в сутки будет выходить на рынок. Цены, конечно, упадут, это основной риск для России. Потом рынок стабилизируется, но на несколько месяцев мы можем увидеть низкие цены, вероятность такая есть. После открытия Ормузского пролива и развала ОПЕК+ нефть может уйти в район 30 долларов за баррель. В этом случае многие производители станут нерентабельными, начнется сокращение добычи, обратный процесс», — рассказал собеседник НСН.
ОАЭ объявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая, назвав решение стратегическим — оно соответствует долгосрочной экономической политике страны, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По данным РИА Новости, ОПЕК не была заранее уведомлена о планах Эмиратов покинуть организацию.
Ранее семь стран — участниц альянса ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Алжир, Казахстан, Кувейт и Оман) предварительно согласовали повышение целевого уровня добычи нефти на июнь примерно на 188 тысяч баррелей в сутки. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с позицией альянса.
Горячие новости
- В России сократят долг 21 региона по бюджетным кредитам на 114 млрд рублей
- Умер глава Госсобрания-Курултая Башкирии
- При пожаре в Свердловской области погибла семья из пяти человек
- Аналитик Юшков предрек обвал цен на нефть до 30 долларов из-за ОАЭ
- В Иране призвали воздержаться от прохода через Ормуз без разрешения страны
- Ветеранам рассказали о мошенниках, предлагающих выплаты к 9 Мая
- Над Россией сбили 39 украинских беспилотников за два часа
- Исследование: Интерес к книгам о моде и стиле вырос на 24%
- Цена биткоина превысила $80 тысяч впервые с конца января
- Ормузский пролив, Трамп и ОПЕК: Что будет с ценами на нефть