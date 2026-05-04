При пожаре в Свердловской области погибла семья из пяти человек

Семья из пяти человек погибла в результате пожара в селе Ленское Свердловской области. Об этом заявили в прокуратуре региона.

Сообщение о ЧП в одном из домов в селе Туринского района поступило в оперативные службы около 10.00 (08.00 мск) 4 мая.

«При тушении огня... обнаружены тела пяти человек: 35-летней женщины и четверых ее детей – двух мальчиков и двух девочек в возрасте 16, 11, девяти и восьми лет», - указала прокуратура.

По предварительным данным, пожар произошел на площади 7 квадратных метров. Причиной ЧП могло стать неосторожное обращение с огнем и неисправность электроприборов. Предварительно, семья состояла на внутришкольном учете.

Ранее в поселке Высокий города Мегиона Ханты-Мансийского автономного округа семья из семи человек погибла при пожаре в частном доме.

