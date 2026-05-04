При пожаре в Свердловской области погибла семья из пяти человек
Семья из пяти человек погибла в результате пожара в селе Ленское Свердловской области. Об этом заявили в прокуратуре региона.
Сообщение о ЧП в одном из домов в селе Туринского района поступило в оперативные службы около 10.00 (08.00 мск) 4 мая.
«При тушении огня... обнаружены тела пяти человек: 35-летней женщины и четверых ее детей – двух мальчиков и двух девочек в возрасте 16, 11, девяти и восьми лет», - указала прокуратура.
По предварительным данным, пожар произошел на площади 7 квадратных метров. Причиной ЧП могло стать неосторожное обращение с огнем и неисправность электроприборов. Предварительно, семья состояла на внутришкольном учете.
Ранее в поселке Высокий города Мегиона Ханты-Мансийского автономного округа семья из семи человек погибла при пожаре в частном доме.
Горячие новости
- В России сократят долг 21 региона по бюджетным кредитам на 114 млрд рублей
- Умер глава Госсобрания-Курултая Башкирии
- При пожаре в Свердловской области погибла семья из пяти человек
- Аналитик Юшков предрек обвал цен на нефть до 30 долларов из-за ОАЭ
- В Иране призвали воздержаться от прохода через Ормуз без разрешения страны
- Ветеранам рассказали о мошенниках, предлагающих выплаты к 9 Мая
- Над Россией сбили 39 украинских беспилотников за два часа
- Исследование: Интерес к книгам о моде и стиле вырос на 24%
- Цена биткоина превысила $80 тысяч впервые с конца января
- Ормузский пролив, Трамп и ОПЕК: Что будет с ценами на нефть