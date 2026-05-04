Умер глава Госсобрания-Курултая Башкирии
Умер председатель Государственного собрания-Курултая Башкирии Константин Толкачев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу законодательного органа.
«Константин Толкачев умер ночью на 74 году жизни», - сообщили агентству.
Политик скончался после продолжительной болезни, пишет RT.
Как сообщил глава региона Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве, в последние годы Толкачев боролся с тяжелым заболеванием, «вел себя очень мужественно, как офицер, как генерал, никогда не жаловался». Известно, что глава Курултая перенес сложную операцию в клинике в Москве.
Ранее в возрасте 60 лет умер заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
