Умер глава Госсобрания-Курултая Башкирии

Умер председатель Государственного собрания-Курултая Башкирии Константин Толкачев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу законодательного органа.

«Константин Толкачев умер ночью на 74 году жизни», - сообщили агентству.

Политик скончался после продолжительной болезни, пишет RT.

Как сообщил глава региона Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве, в последние годы Толкачев боролся с тяжелым заболеванием, «вел себя очень мужественно, как офицер, как генерал, никогда не жаловался». Известно, что глава Курултая перенес сложную операцию в клинике в Москве.

Ранее в возрасте 60 лет умер заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

