В Иране призвали воздержаться от прохода через Ормуз без разрешения страны
Вооруженные сил Ирана контролируют Ормузский пролив и призывают воздерживаться от прохода по этому пути без согласования с Тегераном. Об этом заявил командующий центрального штаба войск республики «Хатам-аль-Анбия» Али Абдоллахи, передает гостелерадиокомпания Ирана.
Как отметил командующий, Тегеран всеми силами обеспечивает безопасность пролива и управляет ситуацией.
«Мы призываем все торговые суда и нефтяные танкеры воздерживаться от любых действий по проходу без координации с вооруженными силами, размещенными в Ормузском проливе, чтобы их безопасность не оказалась под угрозой», - указал Абдоллахи.
Кроме того, он предупредил, что любые иностранные вооруженные силы будут атакованы, если захотят приблизиться или войти в Ормузский пролив, пишет RT. В частности, предостережение касается армии США.
Ранее американский президент Дональд Трамп анонсировал операцию «Свобода» по выводу судов из Ормузского пролива, в рамках которой Соединенные Штаты намерены вывести застрявшие корабли.
