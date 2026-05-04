Трамп: США запускают операцию «Свобода» по выводу судов из Ормузского пролива
Президент США Дональд Трамп анонсировал в Truth Social операцию «Свобода» по выводу судов из Ормузского пролива.
Она стартует утром 4 мая по времени Ближнего Востока. Вашингтон намерен вывести застрявшие суда. По словам главы государства, нейтральные страны попросили помощи, их корабли не связаны с конфликтом. США обещают безопасный коридор и защиту экипажей.
Трамп называет миссию гуманитарной. На судах заканчиваются еда и ресурсы. Глава Белого дома указал, что переговоры с Ираном идут и дают шанс на результат. При срыве операции США готовы применить силу.
Ранее Трамп отверг предложение Ирана по завершению войны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
