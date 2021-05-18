Ориентация - Запад. Зачем Македония выслала российского дипломата

«Основной вектор развития Македонии – это вступление в Европейский Союз. Они гармонизируют свою внешнюю политику с Европейским Союзом. Несмотря на то, что большинство православного населения Македонии сохраняет симпатии к России как к духовно близкому государству, на политическом уровне вектор Македонии – это Запад», - отметила Соколова.

По ее словам, дружеские отношения Москвы и Скопье испортились еще несколько лет назад после смены власти в Северной Македонии.

«Отношения России и Северной Македонии традиционно всегда были дружескими, как с одной из православных балканских стран, с которыми Россия сохраняла и имела всегда культурные, духовные, гуманитарные, образовательные связи. Однако в последние годы со сменой власти, которая произошла несколько лет назад, отношения похолодели, поскольку, когда на волне протестов оппозиция пришла к власти, российское руководство поддерживало предыдущую власть, были связи с предыдущим правительством, с предыдущей партией, которая находилась у власти. Последние годы отношения можно назвать равнодушными, хотя действуют некоторые проекты, но сотрудничество сейчас минимально», - объяснила эксперт.

Соколова также подчеркнула, что Россия не демонстрирует свою заинтересованность в отношении Македонии, хотя могла бы привлекать ее к экономическим проектам на Балканах.