Ориентация - Запад. Зачем Македония выслала российского дипломата
В институте РАН считают, что традиционно дружественная Македония охладела к России из-за отсутствия интереса к ней со стороны Москвы.
Северная Македония вслед за Болгарией, Эстонией, Чехией, Польшей и рядом других стран решила выслать российского дипломата, чтобы доказать Евросоюзу приверженность западному вектору. Такую точку зрения в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» выразила научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Полина Соколова. Как известно, МИД Северной Македонии объявил персоной нон грата одного российского дипломата.
«Основной вектор развития Македонии – это вступление в Европейский Союз. Они гармонизируют свою внешнюю политику с Европейским Союзом. Несмотря на то, что большинство православного населения Македонии сохраняет симпатии к России как к духовно близкому государству, на политическом уровне вектор Македонии – это Запад», - отметила Соколова.
По ее словам, дружеские отношения Москвы и Скопье испортились еще несколько лет назад после смены власти в Северной Македонии.
«Отношения России и Северной Македонии традиционно всегда были дружескими, как с одной из православных балканских стран, с которыми Россия сохраняла и имела всегда культурные, духовные, гуманитарные, образовательные связи. Однако в последние годы со сменой власти, которая произошла несколько лет назад, отношения похолодели, поскольку, когда на волне протестов оппозиция пришла к власти, российское руководство поддерживало предыдущую власть, были связи с предыдущим правительством, с предыдущей партией, которая находилась у власти. Последние годы отношения можно назвать равнодушными, хотя действуют некоторые проекты, но сотрудничество сейчас минимально», - объяснила эксперт.
Соколова также подчеркнула, что Россия не демонстрирует свою заинтересованность в отношении Македонии, хотя могла бы привлекать ее к экономическим проектам на Балканах.
«Россия мало что делает, чтобы демонстрировать свою заинтересованность в отношении этой страны, больше внимания уделяется Сербии и Сербской Республике внутри Боснии и Герцеговины, если говорить о Балканском полуострове. Я думаю, хорошо бы развивать гуманитарные отношения, а также привлекать Македонию к экономическим и энергетическим проектам, которые через Балканы Россия осуществляет. Это, возможно, но потребует больших усилий, чем, например, в доброжелательно настроенной Сербии. Мне кажется, что установка на то, чтобы развивать свое присутствие в Балканском регионе есть, но реализуется пока не во всех странах. В Македонии пока прогресса не видно», - добавила она.
Ранее Румыния объявила персоной нон грата помощника военного атташе России Алексея Гришаева. В ответ Россия выслала помощника атташе по вопросам обороны при посольстве Румынии капитана Илиеску.
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