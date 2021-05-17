«Демократией не пахнет». В Совфеде призвали Европарламент не признавать выборы в США
Сенатор Сергей Цеков заявил, что европейских депутатов хлебом не корми - а дай принять что-нибудь антироссийское: такая уж у них работа.
Россия не должна отвечать на нравоучительные документы Европарламента, заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» сенатор РФ от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков.
Накануне на рассмотрение в Европарламент внесли документ, в котором указаны пять принципов для ведения дел с Россией, по которому ЕС может не признать результаты выборов в Госдуму РФ в случае их фальсификации.
«Я не думаю, что мы должны отвечать на эти документы, которые принимают в Европарламенте. Мы знаем о том, что любой документ, принятый в Европарламенте относительно России, будет антироссийским, будет неумным по своей сути, будет нравоучительным. Они практически всегда по нашей русской пословице со своим уставом пытаются зайти в монастырь, в Россию, со своими нормами, правилами и так далее. Мы прочитали, услышали, поняли в очередной раз, что Евросоюз, как говорится, широким пониманием тех процессов, которые происходят в мире, не владеет. Они живут в своем мире, со своими идеями и пытаются навязать это другим», - отметил Цеков.
По его словам, Россия настаивает на том, что никто не может нарушать суверенитет других государств, но, несмотря на это, обсуждаемый документ с высокой вероятностью будет принят.
«Мы как раз настаиваем на том, что суверенитет надо соблюдать, прежде всего, и никому ничего навязывать не надо. А они пытаются указывать, штампуют эти антироссийские документы чуть ли не каждый месяц. Вероятность принятия этого документа большая. Это работа у них такая – принять что-то антироссийское», - заметил сенатор.
Он также отметил, что Европа говорит о демократии и честных выборах, но никак не отреагировала на нарушения на недавних американских выборах.
«Пусть не признают выборы в Америке, что-то никакой реакции на это не было, а там уж с явными нарушениями прошли выборы. Им надо умерить свои амбиции, свое высокомерие. Вообще европейцы должны угомониться, тогда мы начнем их слушать. У них там демократией не пахнет, свободой слова не пахнет. Видите ли, они будут противодействовать российской информационной войне, которую сами ведут уже давно», - подчеркнул Цеков.
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