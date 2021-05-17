«Демократией не пахнет». В Совфеде призвали Европарламент не признавать выборы в США

«Я не думаю, что мы должны отвечать на эти документы, которые принимают в Европарламенте. Мы знаем о том, что любой документ, принятый в Европарламенте относительно России, будет антироссийским, будет неумным по своей сути, будет нравоучительным. Они практически всегда по нашей русской пословице со своим уставом пытаются зайти в монастырь, в Россию, со своими нормами, правилами и так далее. Мы прочитали, услышали, поняли в очередной раз, что Евросоюз, как говорится, широким пониманием тех процессов, которые происходят в мире, не владеет. Они живут в своем мире, со своими идеями и пытаются навязать это другим», - отметил Цеков.

По его словам, Россия настаивает на том, что никто не может нарушать суверенитет других государств, но, несмотря на это, обсуждаемый документ с высокой вероятностью будет принят.

«Мы как раз настаиваем на том, что суверенитет надо соблюдать, прежде всего, и никому ничего навязывать не надо. А они пытаются указывать, штампуют эти антироссийские документы чуть ли не каждый месяц. Вероятность принятия этого документа большая. Это работа у них такая – принять что-то антироссийское», - заметил сенатор.

Он также отметил, что Европа говорит о демократии и честных выборах, но никак не отреагировала на нарушения на недавних американских выборах.