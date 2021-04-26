Румыния объявила помощника военного атташе России персоной нон грата
МИД Румынии объявил заместителя военного атташе России Алексея Гришаева персоной нон грата, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что причиной такого решения стали действия россиянина, которые «противоречат положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года».
Ранее трое российских дипломатов были высланы из Словакии, сообщает RT. Глава МИД республики Иван Корчок заявил, что решение было было принято на основе данных словацких спецслужб, которые заподозрили их в «несоответствующих действиях».
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