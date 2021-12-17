«Опасности нет»: В Чечне успокоили Сокурова и пригласили в гости
В Чечне готовы показать режиссеру Сокурову настоящее положение дел в республике, если он захочет посетить регион, отметил глава Союза чеченской молодежи Рустам Тапаев.
Слова режиссера Александра Сокурова задели жителей Северного Кавказа, но угрожать ему никто не намерен, подчеркнул глава Союза чеченской молодежи Рустам Тапаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее режиссер разослал письмо членам Совета по правам человека (СПЧ), где заявил об опасениях за свою жизнь после выступления перед российским президентом Владимиром Путиным 9 декабря. Тогда он заявил, что в стране назревает федеративный кризис, и предложил «отпустить» республики, которые больше не хотят находиться в составе РФ. При этом Путин не одобрил предложение Сокурова, напомнив об неприемлемости сепаратизма и «югославского сценария» в России.
«Конечно, это было расценено как попытка какую-то вражду посеять между народами вайнахов, между ингушами и чеченцами, это в первую очередь. Во-вторых, оценка, которую Сокуров дал республике, абсолютно не соответствует действительности. Поэтому отнеслись негативно, но не более того. Никаких угроз, никакой опасности для него не существует. Я думаю, он сейчас специально это говорит, чтобы какую-то шумиху вокруг себя дать. Человек разбирается только в искусстве, а в политике и в общественной жизни не разбирается совершенно. Это доказывается его поведением после выступления: то он извиняется, то он опять говорит что-то [подобное], то он еще раз извиняется, то он хочет попить чай с президентом. Все его кидания из стороны в сторону еще раз показывают, что людям, которые не имеют представления о [политической] картине в России, не нужно давать слова на таких мероприятиях», - пояснил Тапаев.
Глава Союза напомнил, что приглашал Сокурова посетить Чечню в своих постах в социальных сетях, однако лично с ним об этом не разговаривал.
«Мы бы хотели, чтобы он просто приехал и посмотрел своими глазами. Потому что слова человека, который здесь не был, звучат как "не читал, но осуждаю". Мы в советское время это уже проходили, это примерно из этой серии. И мне странно, что человек, который занимается культурой, который образован, такие пассажи допускает. Мы не связывались с ним лично, я думаю, что общественная оферта до него дошла прекрасно, и если он захочет, то мы всегда готовы. Специально бегать за ним и приглашать, думаю, нет необходимости», - заключил Тапаев.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров предложил проверить на экстремизм высказывания кинорежиссера о Северном Кавказе.
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