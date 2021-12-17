«Опасности нет»: В Чечне успокоили Сокурова и пригласили в гости

Слова режиссера Александра Сокурова задели жителей Северного Кавказа, но угрожать ему никто не намерен, подчеркнул глава Союза чеченской молодежи Рустам Тапаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее режиссер разослал письмо членам Совета по правам человека (СПЧ), где заявил об опасениях за свою жизнь после выступления перед российским президентом Владимиром Путиным 9 декабря. Тогда он заявил, что в стране назревает федеративный кризис, и предложил «отпустить» республики, которые больше не хотят находиться в составе РФ. При этом Путин не одобрил предложение Сокурова, напомнив об неприемлемости сепаратизма и «югославского сценария» в России.

