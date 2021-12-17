Экс-глава МВД: Сокурову не стоит бояться угроз из Чечни, ведь он извинился
Экс-глава МВД Анатолий Куликов призвал режиссера Сокурова обращаться в полицию в случае поступления угроз.
Призвавшему "отпустить Кавказ" режиссеру Александру Сокурову не стоит опасаться за свою жизнь, так как он извинился. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил экс-министр внутренних дел, бывший член комитета Государственной думы РФ по безопасности от Ставропольского края Анатолий Куликов.
Ранее Сокуров принес свои извинения коллегам из Совета по правам человека (СПЧ) за перепалку с Владимиром Путиным. Во время заседания с президентом Сокуров предложил убрать из состава России Чечню. Путин с такой инициативой не согласился. После заседания Сокурову стали поступать угрозы, однако Куликов считает, что режиссеру нечего опасаться.
«Угрозы, как и для всех остальных граждан – нет. Он высказал свое мнение. Оно, конечно, расходится с моим. Но он же сделал это открыто, нигде не скрывался. Потом извинился. Поэтому ничего страшного нет», - отметил он.
Экс-министр внутренних дел напомнил, что Сокуров, как и любой россиянин, имеет право обратиться в полицию.
«Пусть обращается – это право каждого. Там определят его защиту. Если угрозы будут поступать, то ему надо обратиться в полицию», - заключил Куликов.
Постоянный соавтор Александра Сокурова, сценарист Юрий Арабов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» выразил надежду, что никаких последствий для режиссера за спор с президентом России Владимиром Путиным не будет.
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