Экс-глава МВД: Сокурову не стоит бояться угроз из Чечни, ведь он извинился

«Угрозы, как и для всех остальных граждан – нет. Он высказал свое мнение. Оно, конечно, расходится с моим. Но он же сделал это открыто, нигде не скрывался. Потом извинился. Поэтому ничего страшного нет», - отметил он.

Экс-министр внутренних дел напомнил, что Сокуров, как и любой россиянин, имеет право обратиться в полицию.

«Пусть обращается – это право каждого. Там определят его защиту. Если угрозы будут поступать, то ему надо обратиться в полицию», - заключил Куликов.



Постоянный соавтор Александра Сокурова, сценарист Юрий Арабов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» выразил надежду, что никаких последствий для режиссера за спор с президентом России Владимиром Путиным не будет.

