Экс-глава МВД: Сокурову не стоит бояться угроз из Чечни, ведь он извинился

Экс-глава МВД Анатолий Куликов призвал режиссера Сокурова обращаться в полицию в случае поступления угроз. 


Призвавшему "отпустить Кавказ" режиссеру Александру Сокурову не стоит опасаться за свою жизнь, так как он извинился. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил экс-министр внутренних дел, бывший член комитета Государственной думы РФ по безопасности от Ставропольского края Анатолий Куликов.

Ранее Сокуров принес свои извинения коллегам из Совета по правам человека (СПЧ) за перепалку с Владимиром Путиным. Во время заседания с президентом Сокуров предложил убрать из состава России Чечню. Путин с такой инициативой не согласился. После заседания Сокурову стали поступать угрозы, однако Куликов считает, что режиссеру нечего опасаться.

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«Угрозы, как и для всех остальных граждан – нет. Он высказал свое мнение. Оно, конечно, расходится с моим. Но он же сделал это открыто, нигде не скрывался. Потом извинился. Поэтому ничего страшного нет», - отметил он.

Экс-министр внутренних дел напомнил, что Сокуров, как и любой россиянин, имеет право обратиться в полицию.

«Пусть обращается – это право каждого. Там определят его защиту. Если угрозы будут поступать, то ему надо обратиться в полицию», - заключил Куликов.

Постоянный соавтор Александра Сокурова, сценарист Юрий Арабов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» выразил надежду, что никаких последствий для режиссера за спор с президентом России Владимиром Путиным не будет.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ПутинУгрозыМВДЧечняРежиссер
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