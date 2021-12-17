Сокуров заявил об опасениях за свою жизнь после выступления перед Путиным

Ранее в рамках встречи российского лидера с Советом по правам человека (СПЧ) Сокуров заявил, что Чечня стала националистической и предложил убрать из состава РФ тех, кто не хочет жить с Россией, однако Путин с данной инициативой не согласился.

Сокуров отметил в письме, что о возможных опасностях для жизни его предупреждают друзья. По словам Брода, в тексте электронного письма также содержатся извинения за выступление на заседании.

Брод считает, что снизить градус напряжения сможет отзыв обращений в СК людей по данному поводу, поскольку «пора перестать травить мастера».