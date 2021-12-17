Сокуров заявил об опасениях за свою жизнь после выступления перед Путиным

Режиссер Александр Сокуров разослал письмо членам Совета по правам человека (СПЧ), где заявил об опасениях за свою жизнь после выступления перед российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на члена Совета Александра Брода.

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Ранее в рамках встречи российского лидера с Советом по правам человека (СПЧ) Сокуров заявил, что Чечня стала националистической и предложил убрать из состава РФ тех, кто не хочет жить с Россией, однако Путин с данной инициативой не согласился.

Сокуров отметил в письме, что о возможных опасностях для жизни его предупреждают друзья. По словам Брода, в тексте электронного письма также содержатся извинения за выступление на заседании.

Брод считает, что снизить градус напряжения сможет отзыв обращений в СК людей по данному поводу, поскольку «пора перестать травить мастера».

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:СПЧВладимир Путин
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