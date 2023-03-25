Олланд раскрыл причины, по которым не удалось предотвратить конфликт на Украине
Франция и Германия пытались предотвратить конфликт на Украине, но не смогли этого сделать потому что президент России Владимир Путин не верил в сильный ответ Запада, пока не началась специальная военная операция (СВО). Об этом заявил бывший французский президент Франсуа Олланд в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.
«Чтобы предотвратить войну, необходимо установить баланс сил. Необходимо четко понимать, что в случае вторжения последует очень сильная ответная реакция. Путин в это не верил», — цитирует публикацию РБК.
По его словам, на Западе не смогли понять намерений Путина, который полагал, что экономическая и политическая ситуация в Евросоюзе приведут к мягкой реакции на СВО. По мнению Олланда, Путин готов скорее потерять рынок сбыта, чем уступить часть территории.
«Во Франции также проявили большую снисходительность к Путину. Некоторые утверждали, что Путин стал агрессивным, потому что Запад недостаточно разговаривал с ним, недостаточно интегрировал его в наши процессы принятия решений и слишком сильно игнорировал выдающееся положение России. Такие обвинения обманчивы, они направлены на то, чтобы представить Путина жертвой, а Россию — страной, оказавшейся в окружении», — заявил экс-президент Франции
Ранее газета Financial Times со ссылкой на чиновника ЕС сообщила, что Евросоюз подталкивает председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина к переговорам с украинским президентом Владимиром Зеленским.
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