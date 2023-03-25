Олланд раскрыл причины, по которым не удалось предотвратить конфликт на Украине

«Чтобы предотвратить войну, необходимо установить баланс сил. Необходимо четко понимать, что в случае вторжения последует очень сильная ответная реакция. Путин в это не верил», — цитирует публикацию РБК.



По его словам, на Западе не смогли понять намерений Путина, который полагал, что экономическая и политическая ситуация в Евросоюзе приведут к мягкой реакции на СВО. По мнению Олланда, Путин готов скорее потерять рынок сбыта, чем уступить часть территории.



«Во Франции также проявили большую снисходительность к Путину. Некоторые утверждали, что Путин стал агрессивным, потому что Запад недостаточно разговаривал с ним, недостаточно интегрировал его в наши процессы принятия решений и слишком сильно игнорировал выдающееся положение России. Такие обвинения обманчивы, они направлены на то, чтобы представить Путина жертвой, а Россию — страной, оказавшейся в окружении», — заявил экс-президент Франции

Ранее газета Financial Times со ссылкой на чиновника ЕС сообщила, что Евросоюз подталкивает председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина к переговорам с украинским президентом Владимиром Зеленским.

