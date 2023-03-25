СМИ: Евросоюз подталкивает Китай к переговорам с Украиной

Евросоюз подталкивает председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина к переговорам с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на чиновника ЕС.

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«ЕС подталкивает Си к переговорам с ... Зеленским, а также с президентом РФ Владимиром Путиным», — цитирует Газета.ru публикацию.

По данным источника западного издания, Европейский союз настаивает на контактах Китая не только с Россией, но и с Украиной.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву уменьшил риск начала ядерной войны. Об этом пишет издание Financial Times.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:ЕвросоюзРоссияВладимир ЗеленскийПереговорыУкраинаСи ЦзиньпинКитай

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