Евросоюз поддержал решение МУС выдать ордер на арест Путина

Евросоюз рассматривает решение Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест президента России Владимира Путина как начало процесса привлечения к ответственности российских лидеров. Об этом говорится в заявлении Европейской службы внешних связей.

Кремль спокойно отнесся к выдаче ордера на «арест» Путина

В документе отмечается, что Евросоюз поддерживает расследования прокурора МУС на Украине.

«Евросоюз... призывает к всестороннему сотрудничеству государств-участников», — утверждается в заявлении.

Ранее Палата предварительного производства II Международного уголовного суда выдала ордер на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой «в контексте ситуации в Украине», сообщает НСН. Документ опубликован на сайте МУС.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВладимир ПутинАрестЕвросоюз

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