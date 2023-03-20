Евросоюз поддержал решение МУС выдать ордер на арест Путина
Евросоюз рассматривает решение Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест президента России Владимира Путина как начало процесса привлечения к ответственности российских лидеров. Об этом говорится в заявлении Европейской службы внешних связей.
В документе отмечается, что Евросоюз поддерживает расследования прокурора МУС на Украине.
«Евросоюз... призывает к всестороннему сотрудничеству государств-участников», — утверждается в заявлении.
Ранее Палата предварительного производства II Международного уголовного суда выдала ордер на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой «в контексте ситуации в Украине», сообщает НСН. Документ опубликован на сайте МУС.
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