Охлаждение отношений: Финляндия избавляется от автомобилей с российскими номерами
Автомобилисты, у которых в Финляндии есть машины с русскими номерами, вынуждены вывезти их за пределы страны. Отношения между Москвой и Хельсинки становятся все холоднее, и уже пахнет кризом, считает генерал Соболев.
Автомобилям, зарегистрированным в России, следует покинуть территорию Финляндии до 16 марта. Об этом сообщает финский общественный вещатель Yle.
Уточняется, что это связано с запретом на въезд в страну для машин с российскими номерами.
Автомобилям с российскими номерам въезд в Финляндию был закрыт еще в сентябре, а с 3 октября он запрещен и в Норвегию, напоминает «Радиоточка НСН».
Глава МИД России Сергей Лавров назвал это решение стран Евросоюза «нацизмом».
«В общем-то это проявление того, что принято называть нацизмом. По отношению к русским только», - заключил глава МИД РФ по итогам встречи международного дискуссионного клуба «Валдай».
Дипломат, чрезвычайный и полномочный посланник МИД РФ в отставке Василий Корчмарь в беседе с НСН объяснил, к какому ответу готовится Россия в связи с запретом россиянам въезжать на автомобилях с отечественными номерами на территории европейских стра . По его словам, ответ Москвы Евросоюзу может выйти за рамки «адекватности» и коснуться конкретных чиновников.
«Возможно, это будет не только запрет въезда на территорию России иностранных граждан, но и ряд торгово-экономических мер и санкций в адрес отдельных лиц, кто все это объявлял и заваривал в Евросоюзе. У государства есть свои ресурсы и инструменты. Если раньше мы в ответ на все их попытки нас ослабить действовали адекватными мерами, то сейчас где-то уже проглядывается струя, которая говорит, что мы тоже должны применять меры не просто адекватные, а показать, что силенок у нас хватает, и мы можем ответить в более сильном ключе. Как пример – Прибалтика и прекращение с ней всех торгово-экономический связей», - сказал Корчмарь.
Но Финляндию такое развитие событий не остановило. По информации СМИ, въезд на велосипедах в страну через пункты пропуск Нуйамаа, Иматра и Ваалимаа закрыли 9 ноября. Пограничники объясняют свои действия запретом въезда через соответствующие автомобильные пункты пропуска, однако на официальном сайте финской погранслужбы новой информации нет.
Обратившись к документам на сайте законодательства ЕС, можно убедиться, что велосипеды, как и автомобили, находятся в черном списке транспортных средств для въезда в Финляндию, хотя раньше их и пускали.
Финляндия вообще думает над закрытием контрольно-пропускных пунктов. Пограничная служба страны предложила навсегда закрыть два КПП на границе с Россией: временные пункты пропуска Париккала и Инари в городе Лиекса. Об этом сообщила финская телерадиокомпания Yle. Оба погранперехода были временно закрыты: в Париккале - из-за санкций ЕС, в Лиекса-Инари — из-за остановки импорта древесины из России.
При этом муниципалитет Париккалы, как и город Лиекса выступают против окончательного закрытия переходов.
Отношения России с Финляндией только ужесточаются. Это касается не только вопросов собственности. После избрания в феврале президент Финляндии Александер Стубб заявил, что Хельсинки поддерживает сугубо практические взаимодействия с Москвой, сообщает ТАСС.
По его словам, политических отношений с Россией в настоящее время у страны нет и он не видит предпосылок к улучшению.
Он пояснил, что Финляндия не может иметь отношений, пока Москва не прекратит специальную военную операцию на Украине.
Член комитета Госдумы по обороне, генерал Виктор Соболев в эфире НСН заявил, что на северо-западном направлении для России сложилась кризисная ситуация. Он связал воссоздание Ленинградского военного округа со вступлением Финляндии в НАТО, а также с подготовкой вступления Швеции в альянс.
«На северо-западном стратегическом направлении ситуация кризисная. Финляндия вступила в НАТО, вот-вот вступит и Швеция. Крупнейшие со времен холодной войны учения на территории Финляндии, Прибалтики и Польши были направлены исключительно против России. А у нас на северо-западном стратегическом направлении ничего не было. Воссоздание Ленинградского военного округа - нужное, может быть запоздалое решение. Это позволит надежно прикрыть границы РФ на северо-западном стратегическом направлении. Мы давно об этом говорили, это наши предложения по восстановлению вооруженных сил России, сейчас оно воплощается в жизнь», - пояснил он.
Ранее стало известно, что за два года экспорт из Финляндию в Россию и страны Центральной Азии сократился на 68,9%, составив по итогу 2023 года 1,2 миллиарда евро. Об этом сообщает пресс-служба таможни республики. Уточняется, что Финляндия остается в тройке стран Евросоюза, лидирующих по темпам сокращения экспорта в Россию. По данным Евростата, экспорт из ЕС в РФ за два года снизился на 57%, сообщает «Радиоточка НСН».
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