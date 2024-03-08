Охлаждение отношений: Финляндия избавляется от автомобилей с российскими номерами

Уточняется, что это связано с запретом на въезд в страну для машин с российскими номерами.

Автомобилям с российскими номерам въезд в Финляндию был закрыт еще в сентябре, а с 3 октября он запрещен и в Норвегию, напоминает «Радиоточка НСН».

Глава МИД России Сергей Лавров назвал это решение стран Евросоюза «нацизмом».

«В общем-то это проявление того, что принято называть нацизмом. По отношению к русским только», - заключил глава МИД РФ по итогам встречи международного дискуссионного клуба «Валдай».



Дипломат, чрезвычайный и полномочный посланник МИД РФ в отставке Василий Корчмарь в беседе с НСН объяснил, к какому ответу готовится Россия в связи с запретом россиянам въезжать на автомобилях с отечественными номерами на территории европейских стра . По его словам, ответ Москвы Евросоюзу может выйти за рамки «адекватности» и коснуться конкретных чиновников.

«Возможно, это будет не только запрет въезда на территорию России иностранных граждан, но и ряд торгово-экономических мер и санкций в адрес отдельных лиц, кто все это объявлял и заваривал в Евросоюзе. У государства есть свои ресурсы и инструменты. Если раньше мы в ответ на все их попытки нас ослабить действовали адекватными мерами, то сейчас где-то уже проглядывается струя, которая говорит, что мы тоже должны применять меры не просто адекватные, а показать, что силенок у нас хватает, и мы можем ответить в более сильном ключе. Как пример – Прибалтика и прекращение с ней всех торгово-экономический связей», - сказал Корчмарь.

