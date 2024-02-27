Финская Fortum потребует компенсацию за арест активов в России

В компании объяснили, что начали арбитражное разбирательство в связи с нарушениями обязательств по двусторонним договорам. В Fortum отметили, что соглашения заключены с Россией, Швецией и Нидерландами.

«Мы будем требовать компенсации за незаконный арест своих активов», - сказано в заявлении.

В декабре 2023 года компания Siemens Mobility попросила у правительства Германии компенсировать ей финансовые потери в связи с уходом из России, передает «Радиоточка НСН».

