«Ситуация кризисная»: Генерал Соболев объяснил значимость новых военных округов

По мнению собеседника НСН, для формирования штаба новых военных округов могут быть привлечены не только офицеры бывшего Западного военного округа и Северного флота, но и других направлений.

«Все офицеры, которые служили в Западном военном округе, по решению Генштаба Минобороны будут разделены, чтобы образовать управления новых военных округов. Думаю, будут дополнительно привлечены офицеры и генералы, которые служат в других военных округах. По большому счету мы должны восстановить наши вооруженные силы до уровня, когда они будут способны отразить агрессию любого геополитического противника на любой стратегическом направлении в любых условиях обстановки. Для этого необходимо восстановить их численность, штатную структуру. Важно быть готовыми в случае необходимости отразить агрессию. Скажу больше, если мы будем к этому готовы, никакой агрессии на этих направлениях не будет», - резюмировал он.

Ранее Путин сообщал, что производство бронезащиты для бойцов, участвующих в специальной военной операции на Украине, выросло в 10 раз, напоминает «Радиоточка НСН».

