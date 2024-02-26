«Ситуация кризисная»: Генерал Соболев объяснил значимость новых военных округов
Воссоздание Московского и Ленинградского военных округов позволит России обезопасить свои границы от возможной зарубежной агрессии, сказал НСН Виктор Соболев.
Член комитета Госдумы по обороне, генерал Виктор Соболев в эфире НСН связал воссоздание Ленинградского военного округа со вступлением Финляндии в НАТО, а также с подготовкой вступления Швеции в альянс.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о воссоздании Московского и Ленинградского военных округов. В них вошли регионы, которые ранее относились к Западному военному округу и к Северному флоту. Как сообщил Соболев, принятие этого решения позволит обезопасить северо-западное направление на российской границе.
«На северо-западном стратегическом направлении ситуация кризисная. Финляндия вступила в НАТО, вот-вот вступит и Швеция. Крупнейшие со времен холодной войны учения на территории Финляндии, Прибалтики и Польши были направлены исключительно против России. А у нас на северо-западном стратегическом направлении ничего не было. Воссоздание Ленинградского военного округа - нужное, может быть запоздалое решение. Это позволит надежно прикрыть границы РФ на северо-западном стратегическом направлении. Мы давно об этом говорили, это наши предложения по восстановлению вооруженных сил России, сейчас оно воплощается в жизнь», - пояснил он.
По мнению собеседника НСН, для формирования штаба новых военных округов могут быть привлечены не только офицеры бывшего Западного военного округа и Северного флота, но и других направлений.
«Все офицеры, которые служили в Западном военном округе, по решению Генштаба Минобороны будут разделены, чтобы образовать управления новых военных округов. Думаю, будут дополнительно привлечены офицеры и генералы, которые служат в других военных округах. По большому счету мы должны восстановить наши вооруженные силы до уровня, когда они будут способны отразить агрессию любого геополитического противника на любой стратегическом направлении в любых условиях обстановки. Для этого необходимо восстановить их численность, штатную структуру. Важно быть готовыми в случае необходимости отразить агрессию. Скажу больше, если мы будем к этому готовы, никакой агрессии на этих направлениях не будет», - резюмировал он.
Ранее Путин сообщал, что производство бронезащиты для бойцов, участвующих в специальной военной операции на Украине, выросло в 10 раз, напоминает «Радиоточка НСН».
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