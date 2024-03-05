Военные учения НАТО начались в скандинавском регионе

Ожидается, что учения пройдут до 14 марта, в них будут участвовать около 20 тысяч военных, более 50 кораблей и 100 самолетов. Это часть более масштабных военных учений Steadfast Defender 2024, нацеленных против России.

Ранее сообщалось, что военно-морские силы Польши проведут учения в Балтийском море с 29 февраля по 8 марта.

