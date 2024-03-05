Военные учения НАТО начались в скандинавском регионе

Военные учения Североатлантического альянса Nordic Response 2024 начались в Скандинавии. Отмечается, что в них примут участие вооруженные силы Норвегии, Швеции и Финляндии, сообщило издание The Hill.

По словам бригадного генерала Королевских ВВС Норвегии Трона Странда, командующего Норвежским центром воздушных операций, данные учения чрезвычайно актуальны в свете нынешней ситуации с безопасностью в европейском регионе.

СМИ: Учения Steadfast Defender готовят к конфликту с Россией

Ожидается, что учения пройдут до 14 марта, в них будут участвовать около 20 тысяч военных, более 50 кораблей и 100 самолетов. Это часть более масштабных военных учений Steadfast Defender 2024, нацеленных против России.

Ранее сообщалось, что военно-морские силы Польши проведут учения в Балтийском море с 29 февраля по 8 марта.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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