Военные учения НАТО начались в скандинавском регионе
Военные учения Североатлантического альянса Nordic Response 2024 начались в Скандинавии. Отмечается, что в них примут участие вооруженные силы Норвегии, Швеции и Финляндии, сообщило издание The Hill.
По словам бригадного генерала Королевских ВВС Норвегии Трона Странда, командующего Норвежским центром воздушных операций, данные учения чрезвычайно актуальны в свете нынешней ситуации с безопасностью в европейском регионе.
Ожидается, что учения пройдут до 14 марта, в них будут участвовать около 20 тысяч военных, более 50 кораблей и 100 самолетов. Это часть более масштабных военных учений Steadfast Defender 2024, нацеленных против России.
Ранее сообщалось, что военно-морские силы Польши проведут учения в Балтийском море с 29 февраля по 8 марта.
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