Финляндия предложила насовсем закрыть два пункта на границе с Россией

При этом муниципалитет Париккалы, как и город Лиекса выступают против окончательного закрытия переходов.

В 2024 году планировалось трансформировать пункт Париккала-Сювяоро в международный автомобильный пункт пропуска, чтобы придать ему статус официального пункта для пересечения границы туристами из России и Финляндии.

Окончательное решение по этим погранпереходам ожидаются весной или летом текущего года, передает Yle.

Ранее сообщалось, что экспорт из Финляндии в Россию сократился почти на 70% за два года.







