Финляндия предложила насовсем закрыть два пункта на границе с Россией

Пограничная служба Финляндии предложила навсегда закрыть два КПП на границе с Россией: временные пункты пропуска Париккала и Инари в городе Лиекса. Об этом сообщила финская телерадиокомпания Yle. Оба погранперехода были временно закрыты: в Париккале - из-за санкций ЕС, в Лиекса-Инари — из-за остановки импорта древесины из России.

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При этом муниципалитет Париккалы, как и город Лиекса выступают против окончательного закрытия переходов.

В 2024 году планировалось трансформировать пункт Париккала-Сювяоро в международный автомобильный пункт пропуска, чтобы придать ему статус официального пункта для пересечения границы туристами из России и Финляндии.

Окончательное решение по этим погранпереходам ожидаются весной или летом текущего года, передает Yle.

Ранее сообщалось, что экспорт из Финляндии в Россию сократился почти на 70% за два года.




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ФОТО: РИА Новости
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