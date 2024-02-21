Финляндия предложила насовсем закрыть два пункта на границе с Россией
Пограничная служба Финляндии предложила навсегда закрыть два КПП на границе с Россией: временные пункты пропуска Париккала и Инари в городе Лиекса. Об этом сообщила финская телерадиокомпания Yle. Оба погранперехода были временно закрыты: в Париккале - из-за санкций ЕС, в Лиекса-Инари — из-за остановки импорта древесины из России.
При этом муниципалитет Париккалы, как и город Лиекса выступают против окончательного закрытия переходов.
В 2024 году планировалось трансформировать пункт Париккала-Сювяоро в международный автомобильный пункт пропуска, чтобы придать ему статус официального пункта для пересечения границы туристами из России и Финляндии.
Окончательное решение по этим погранпереходам ожидаются весной или летом текущего года, передает Yle.
Ранее сообщалось, что экспорт из Финляндии в Россию сократился почти на 70% за два года.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Запорожскую АЭС отключили от резервной внешней ЛЭП
- Россиянам хотят разрешить заселяться в отели по военному билету и водительским правам
- СМИ: В Италии женщина 17 раз имитировала беременность ради пособий
- Южная Корея запретит поставки популярных авто с пробегом в Россию
- В Приморье шестилетний мальчик умер во время тренировки по рукопашному бою
- СМИ: Уилл Шарп сыграет Моцарта в сериале «Амадей»
- Финляндия предложила насовсем закрыть два пункта на границе с Россией
- СМИ: Количество диссертаций в России за год сократилось на 22%
- Владельцы Qiwi-кошельков могут обратиться в АСВ с заявлением на выплаты
- За первые полтора месяца 2024 года Таиланд посетили более 347 тысяч россиян
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru