Военэксперт Колесник рассказал, когда будет полностью освобожден Донбасс

Он объяснил, что это следует из положения на линии боевого соприкосновения и массированные ударов российских войск. По его словам, подразделения ВСУ начинают попадать в котлы, мотивация к сопротивлению у них пропадает.

Колесник также отметил, что морская логистика Украины практически перерезана, а объём поставок оружия через польскую границу существенно меньше прежних. При этом удары ВС РФ по дата-центрам разрывают цепочки управления, а средства радиоэлектронной борьбы подавляют радиосвязь.

«Наши войска хорошо умеют воевать, количество дронов растет, а многие европейские страны уже отказываются от поставок Украине», — указал военэксперт.

Он добавил, что зима создаст сложности для обеих сторон, однако российская армия лучше подготовлена к холодам.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в ДНР под контролем Украины осталось примерно 11% территорий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

