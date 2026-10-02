Военэксперт Колесник рассказал, когда будет полностью освобожден Донбасс
Россия, вероятнее всего, полностью возьмёт под контроль Донбасс к весне 2027 года. Таким мнением с «Лентой.ру» поделился военный эксперт Андрей Колесник.
Он объяснил, что это следует из положения на линии боевого соприкосновения и массированные ударов российских войск. По его словам, подразделения ВСУ начинают попадать в котлы, мотивация к сопротивлению у них пропадает.
Колесник также отметил, что морская логистика Украины практически перерезана, а объём поставок оружия через польскую границу существенно меньше прежних. При этом удары ВС РФ по дата-центрам разрывают цепочки управления, а средства радиоэлектронной борьбы подавляют радиосвязь.
«Наши войска хорошо умеют воевать, количество дронов растет, а многие европейские страны уже отказываются от поставок Украине», — указал военэксперт.
Он добавил, что зима создаст сложности для обеих сторон, однако российская армия лучше подготовлена к холодам.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в ДНР под контролем Украины осталось примерно 11% территорий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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