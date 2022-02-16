«Огласите график наших «вторжений»: Захарова пошутила над британскими и американскими СМИ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения СМИ о дате и времени якобы планируемого «вторжения» России на Украину.

«Позорятся до конца»: Неудачное «вторжение» остудило Запад и укрепило рубль

Ранее ряд британских и американских изданий сообщали, что РФ в скором времени «нападет» на Украину. В частности, назывались такие даты как 15 и 16 февраля. Кроме того, на Украине заявляли, что российское «вторжение» может начаться 20 февраля.

«Просьба к средствам массовой дезинформации США и Британии Bloomberg, The New York Times, The Sun и т.д. — огласите график наших "вторжений" на предстоящий год. Хотелось бы спланировать отпуск», — иронично отметила Захарова в своем Telegram-канале.

Накануне дипломат в связи с неоправдавшимися прогнозами заявила, что 15 февраля 2022 года «войдет в историю как день провала западной пропаганды войны».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаРоссияМИД РФМария Захарова
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры