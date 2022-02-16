«Огласите график наших «вторжений»: Захарова пошутила над британскими и американскими СМИ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения СМИ о дате и времени якобы планируемого «вторжения» России на Украину.
Ранее ряд британских и американских изданий сообщали, что РФ в скором времени «нападет» на Украину. В частности, назывались такие даты как 15 и 16 февраля. Кроме того, на Украине заявляли, что российское «вторжение» может начаться 20 февраля.
«Просьба к средствам массовой дезинформации США и Британии Bloomberg, The New York Times, The Sun и т.д. — огласите график наших "вторжений" на предстоящий год. Хотелось бы спланировать отпуск», — иронично отметила Захарова в своем Telegram-канале.
Накануне дипломат в связи с неоправдавшимися прогнозами заявила, что 15 февраля 2022 года «войдет в историю как день провала западной пропаганды войны».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
14,5 млн+167 тыс. / сут.
Умерли
342 тыс.+704 / сут.
Выздоровели
11,5 млн+-2 843 040 / сут.
- На Украине оценили возможность проведения референдума по Минским соглашениям
- «Огласите график наших «вторжений»: Захарова пошутила над британскими и американскими СМИ
- Народная милиция ЛНР: ВСУ разместили более 20 танков у поселка Подлесное
- В США обвинили российских хакеров в атаках на украинские компьютерные сети
- Зюганова выписали из больницы
- Минобороны РФ показало возвращение боевой техники из Крыма
- В Москве нашли двух восьмимесячных близнецов в тяжелом состоянии
- СМИ: Для Steam и PlayStation Store введут налог ради поддержки патриотических игр
- В России создали томограф для наблюдения за пациентами на ИВЛ
- Россияне назвали размер идеальной пенсии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru