Командующий ООС в Донбассе назвал дату «вторжения» России на Украину

Как отметил Павлюк, в Киеве обеспокоены именно этой датой, поскольку 20 февраля завершаются Олимпийские игры в Пекине и совместные военные учения России и Белоруссии «Союзная решимость-2022».

Командующий считает, что наступление России начнется с юго-востока, где сосредоточена значительная часть промышленных и оборонных предприятий Украины, пишет «Свободная пресса». Также Павлюк отметил, что в случае эскалации РФ может якобы захватить восемь ключевых украинских регионов. Под контролем Москвы могут оказаться в том числе Днепр, Харьков и Одесса.

