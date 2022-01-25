Командующий ООС в Донбассе назвал дату «вторжения» России на Украину
«Вторжение» России на Украину может начаться 20 февраля, считает командующий украинской Операцией объединенных сил (ООС) в Донбассе Александр Павлюк. Об этом генерал-лейтенант заявил в интервью The Times.
Как отметил Павлюк, в Киеве обеспокоены именно этой датой, поскольку 20 февраля завершаются Олимпийские игры в Пекине и совместные военные учения России и Белоруссии «Союзная решимость-2022».
Командующий считает, что наступление России начнется с юго-востока, где сосредоточена значительная часть промышленных и оборонных предприятий Украины, пишет «Свободная пресса». Также Павлюк отметил, что в случае эскалации РФ может якобы захватить восемь ключевых украинских регионов. Под контролем Москвы могут оказаться в том числе Днепр, Харьков и Одесса.
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