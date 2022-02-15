«Посрамлены и уничтожены!»: Захарова объявила15 февраля Днем провала западной военной пропаганды

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала 15 февраля Днем провала западной пропаганды войны.

«15 февраля 2022 войдёт в историю как день провала западной пропаганды войны. Посрамлены и уничтожены без единого выстрела», - написала Захарова в Telegram.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский в ходе обращения к гражданам страны заявил, что 16 февраля станет Днем единения украинского государства. Ранее президент США Джо Байден назвал эту дату днем «вторжения» России на Украину.

Между тем, в Минобороны РФ заявили 15 февраля, что подразделения Южного и Западного военных округов после учений начали возвращаться в места дислокации.

