Очередь к Лаврову, пустой зал у Шольца: Как проходит Генассамблея ООН
Зеленский на заседании Совбеза ООН выдвинул два требования к РФ для прекращения конфликта. Канцлер ФРГ выступил в полупустом зале, а в переговорную к Лаврову выстроилась очередь.
Канцлер Германии Олаф Шольц выступал в полупустом зале на Генассамблее ООН из-за отсутствия к нему интереса. Об этом сообщила газета Bild.
По данным издания, Шольц выступил с обращением ко всему миру и призвал к проведению фундаментальной реформы Совбеза ООН. Также канцлер выразил убеждение, что СБ ООН с его постоянными членами США, Китаем, Россией, Францией и Великобританией «не отражает позиции мира». Кроме того, он заявил, что Азия, Африка и Латинская Америка «заслуживают большего веса».
Как отметил российский сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале, выступление Шольца в полупустом зале может быть связано с отсутствием интереса к политику и возглавляемой им стране.
«Канцлера Шольца на Генассамблее ООН слушает практически пустой зал. Возможно, впервые в истории ООН: не интересен ни он сам, ни позиция Германии. Поезд истории остановку "Берлин" уже миновал», — написал он.
Парламентарий подчеркнул, что решения в новом мире теперь принимаются в других местах.
Тем временем, 20 сентября, глава МИД РФ Сергей Лавров на полях сессии Генассамблеи встретился с участниками Совета министров иностранных дел государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (СМИД ШОС). Они обсудили вопросы развития организации и наращивание ее взаимодействия с ООН. Кроме того, главы ведомств обменялись мнениями по ключевым региональным и глобальным проблемам.
В ходе встречи Лаврова и СМИД ШОС был подтвержден настрой на совместную борьбу с вызовами и угрозами безопасности для обеспечения стабильности и устойчивого развития в регионе Шанхайской организации сотрудничества.
Также министр уже успел провести переговоры с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и главой МИД Венесуэлы Иваном Хилем. Министры отметили динамичное развитие двусторонних отношений и договорились укреплять торговые связи между двумя государствами.
Кроме того, глава МИД РФ встретился с генсеком Лиги арабских государств Ахмед Абу аль-Гейтом. Они обсудили расширение взаимодействия с целью решения кризисов в Северной Африке и на Ближнем Востоке.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала в своем Telegram-канале, что на вопрос Абу аль-Гейта «как дела» Лавров ответил: «Все хорошо, только от изоляции страдаем».
«Гость шутку оценил, отметив, что в российскую переговорную стоит очередь», - сказала она.
Лавров на ГА ООН был в хорошем настроении. Он также подшутил над журналистами, визы которых позволяли ограниченно перемещаться по Нью-Йорку.
«Пошли бы погуляли. Вам же можно на 40 километров», - сказал министр с улыбкой.
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К слову, на саммите G20 в Нью-Дели, который проходил 9-10 сентября, к России также был большой интерес. Делегацию РФ тогда тоже возглавлял Сергей Лавров. Журналисты со всего мира, прибывшие на саммит, фотографировались с российским флагом, который принесла журналистка из России. В какой-то момент к триколору даже образовалась очередь из желающих сфотографироваться.
Одна из журналисток Индии, Маусами Синх, взяла у россиянки интервью для канала India Today. Синх тогда отмечала, что никакой «блокады» российских СМИ на саммите G20 не предвидится, наоборот, местные журналисты рады пообщаться с коллегами из РФ.
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На второй день Генассамблеи ООН, 20 сентября, президент Украины Владимир Зеленский и Лавров выступили на заседании Совбеза организации, однако встречи друг с другом избежали. Зеленский произносил речь, когда главы МИД РФ уже не было в зале, а к началу выступления Лаврова украинский президент покинул стены СБ ООН.
При этом Зеленский выступил первым и представил свою «формулу мира» как план разрешения международных проблем. Он выдвинул два требования к России для прекращения боевых действий. Президент в очередной раз потребовал вывести войска РФ с территорий «в пределах Украины 1991 года», а также вернуть Киеву контроль над исключительной экономической зоной в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе.
Когда Лавров произносил речь, он представил твердую позицию Москвы. В частности, он заявил, что Россия не отказывалась от мирных переговоров по конфликту на Украине. По его словам, если бы Вашингтон хотел, то мог бы «дать команду» отменить указ Зеленского об отказе от переговоров с РФ. Кроме того, Лавров подчеркнул, что в мире сегодня растут риски глобального конфликта.
Таким образом, Зеленский впервые появился в зале Совбеза лично после начала спецоперации. Его выступления ранее звучали только онлайн, что вызвало нарекания нескольких членов СБ, в том числе РФ.
Многие ждут контактов США и России в ходе Генассамблеи. Однако координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби 19 сентября в очередной раз заявил, что США не планируют контактировать с представителями РФ в рамках ГА ООН. В свою очередь замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщал ТАСС, что Соединенные Штаты не обращались к РФ по поводу возможных контактов.
В МИД РФ сообщали, что Лавров планирует провести порядка 20 двусторонних встреч с коллегами из разных государств и руководителями международных организаций, в том числе с Генсеком ООН Антониу Гуттеришем.
Неделя высокого уровня 78-й Генассамблеи ООН началась в Нью-Йорке 19 сентября. В эту неделю с трибуны Генассамблеи выступают лидеры стран. В 2023 году лидеры четырех из пяти стран — постоянных членов Совбеза ООН пропустят мероприятие: президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Великобритании Риши Сунак, президент Франции Эммануэль Макрон и председатель КНР Си Цзиньпин. Президент США стал единственным представителем стран пятерки, кто выступил на Генассамблее, от РФ выступит Сергей Лавров, передает «Радиоточка НСН».
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