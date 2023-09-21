Очередь к Лаврову, пустой зал у Шольца: Как проходит Генассамблея ООН

«Гость шутку оценил, отметив, что в российскую переговорную стоит очередь», - сказала она.

Лавров на ГА ООН был в хорошем настроении. Он также подшутил над журналистами, визы которых позволяли ограниченно перемещаться по Нью-Йорку.

«Пошли бы погуляли. Вам же можно на 40 километров», - сказал министр с улыбкой.

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К слову, на саммите G20 в Нью-Дели, который проходил 9-10 сентября, к России также был большой интерес. Делегацию РФ тогда тоже возглавлял Сергей Лавров. Журналисты со всего мира, прибывшие на саммит, фотографировались с российским флагом, который принесла журналистка из России. В какой-то момент к триколору даже образовалась очередь из желающих сфотографироваться.

Одна из журналисток Индии, Маусами Синх, взяла у россиянки интервью для канала India Today. Синх тогда отмечала, что никакой «блокады» российских СМИ на саммите G20 не предвидится, наоборот, местные журналисты рады пообщаться с коллегами из РФ.

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На второй день Генассамблеи ООН, 20 сентября, президент Украины Владимир Зеленский и Лавров выступили на заседании Совбеза организации, однако встречи друг с другом избежали. Зеленский произносил речь, когда главы МИД РФ уже не было в зале, а к началу выступления Лаврова украинский президент покинул стены СБ ООН.

При этом Зеленский выступил первым и представил свою «формулу мира» как план разрешения международных проблем. Он выдвинул два требования к России для прекращения боевых действий. Президент в очередной раз потребовал вывести войска РФ с территорий «в пределах Украины 1991 года», а также вернуть Киеву контроль над исключительной экономической зоной в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе.

Когда Лавров произносил речь, он представил твердую позицию Москвы. В частности, он заявил, что Россия не отказывалась от мирных переговоров по конфликту на Украине. По его словам, если бы Вашингтон хотел, то мог бы «дать команду» отменить указ Зеленского об отказе от переговоров с РФ. Кроме того, Лавров подчеркнул, что в мире сегодня растут риски глобального конфликта.