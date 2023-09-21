Пушков: Шольца на Генассамблее ООН слушал полупустой зал

По его словам, это случилось из-за отсутствия интереса к его персоне. «Возможно, впервые в истории ООН: не интересен ни он сам, ни позиция Германии», — заявил сенатор.

Пушков указал, что решения в новом мире теперь принимаются в других местах.

Ранее в Кремле заявили о непонимании Шольцем реального положения дел на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

