Пушков: Шольца на Генассамблее ООН слушал полупустой зал

Глава правительства ФРГ Олаф Шольц выступал в полупустом зале на Генассамблее ООН, сообщил в Telegram российский сенатор Алексей Пушков.

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По его словам, это случилось из-за отсутствия интереса к его персоне. «Возможно, впервые в истории ООН: не интересен ни он сам, ни позиция Германии», — заявил сенатор.

Пушков указал, что решения в новом мире теперь принимаются в других местах.

Ранее в Кремле заявили о непонимании Шольцем реального положения дел на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети / Bundeskanzler
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