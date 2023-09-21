Пушков: Шольца на Генассамблее ООН слушал полупустой зал
21 сентября 202303:01
Глава правительства ФРГ Олаф Шольц выступал в полупустом зале на Генассамблее ООН, сообщил в Telegram российский сенатор Алексей Пушков.
По его словам, это случилось из-за отсутствия интереса к его персоне. «Возможно, впервые в истории ООН: не интересен ни он сам, ни позиция Германии», — заявил сенатор.
Пушков указал, что решения в новом мире теперь принимаются в других местах.
Ранее в Кремле заявили о непонимании Шольцем реального положения дел на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Крыму предотвратили массовую атаку 19 беспилотников Украины
- Пушков: Шольца на Генассамблее ООН слушал полупустой зал
- Количество пострадавших при взрыве газа в Балашихе увеличилось до 20
- Белый дом: продолжаются переговоры с Украиной о передаче ракет ATACMS
- В Магадане введен режим ЧС из-за нападений бродячих собак
- В США раскритиковали угрожавшего российским журналистам спикера-трансгендера ВСУ
- Лавров заявил о возросшей роли БРИКС
- В России пройдут исследования обновленной вакцины от COVID-19
- Бастрыкин поставил на контроль расследование дела по взрывы в Балашихе
- Спикера ВСУ Эштон-Чирилло уволили после угроз российским журналистам
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru