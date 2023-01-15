Полянский: У ГА ООН нет прав для создания спецтрибунала против России

«Любые подобные инициативы в Генеральной ассамблее были бы с юридической точки зрения абсолютно ничтожными, потому что у Генеральной ассамблеи нет подобных полномочий», — заявил он.

По словам дипломата, Запад любит идею о трибунале против РФ и используют ее в качестве популистских целей.

Ранее Полянский заявил, что целью России никогда не было уничтожение Украины, целью было обеспечение защиты прав человека в этой стране так же, как они защищаются в других странах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

