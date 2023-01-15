Полянский: У ГА ООН нет прав для создания спецтрибунала против России

Генассамблея ООН не имеет полномочий по созданию специального трибунала против России, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление заместителя постоянного представителя России при ООН Дмитрия Полянского.

Украина начала готовить резолюцию ООН по спецтрибуналу против России

«Любые подобные инициативы в Генеральной ассамблее были бы с юридической точки зрения абсолютно ничтожными, потому что у Генеральной ассамблеи нет подобных полномочий», — заявил он.

По словам дипломата, Запад любит идею о трибунале против РФ и используют ее в качестве популистских целей.

Ранее Полянский заявил, что целью России никогда не было уничтожение Украины, целью было обеспечение защиты прав человека в этой стране так же, как они защищаются в других странах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Витвицкий
ТЕГИ:СпецоперацияГенассамблея ООН
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