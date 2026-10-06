Трамп: Иран может уничтожить Лос-Анджелес и Сан-Диего
Лос-Анджелес и Сан-Диего могут оказаться уничтоженными в ходе конфликта с Ираном, считает президент США Дональд Трамп. Об этом он заявил, выступая перед избирателями в Небраске, передает РИА Новости.
Как отметил глава Белого дома, он хочет «грандиозной победы» в противостоянии, которая «подтверждает правильность всего, что сделали» Соединенные Штаты.
«Они [Иран] могут уничтожить город. Пусть уничтожат Лос-Анджелес, пусть уничтожат Сан-Диего. Это очень малая цена, и это закончится очень скоро», — заявил Трамп.
По его словам, конфликт с Ираном «по сути, почти закончился». Президент не исключил его завершения до ноябрьских промежуточных выборов в конгресс.
Ранее Дональд Трамп, отвечая на вопрос о том, как он будет договариваться с иранским руководством, заявил, что их «может быть, нужно взорвать», напоминает 360.ru.
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