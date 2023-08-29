Глава ГА ООН Короши: Мир как никогда близок к ядерной катастрофе
Мир сегодня ближе всего к ядерной катастрофе за период в последние 100 лет. Такое заявление сделал на заседании ГА ООН председатель сессии Генассамблеи Чаба Короши, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что повышенное недоверие, геополитическая конкуренция, а также растущее число вооруженных конфликтов лишь увеличили опасности в мире. Короши также сообщил, что в прошлом году глобальные военные расходы достигли рекордных 2,2 триллиона долларов.
Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал «печальным» заявление из Киева о том, что Запад разрешил Украине «уничтожать все российское в Крыму». По мнению политика, такое согласие Запада - это casus belli, что означает для России возможность действовать в рамках jus ad bellum против всех и каждого в странах НАТО, передает «Радиоточка НСН».
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