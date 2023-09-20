«Диалог и дискуссии»: Лавров прибыл на ГА ООН, Зеленский успел «опозориться»

«В ООН предоставили площадку террористу и нацисту Зеленскому, взрощенному американскими властями. Это позор для такой приличной площадки, которая создана была для диалога, дискуссий и решения глобальных вопросов в мирном формате», - приводит РИА Новости слова Шеремета.

Депутат отметил, что настало время кардинально реформировать ООН, иначе организация останется «лоббистом курса США». Он подчеркнул, что ООН потеряла тот смысл, который в нее изначально вкладывался после Второй мировой войны. Сегодня фактическую власть и на этой площадке захватили США, указал он, а не многополярный мир.

Так, Зеленский выступил на Генассамблее ООН в Нью-Йорке во вторник, 19 сентября. В своей речи он обвинил Россию в попытках использовать продовольствие в качестве «оружия для шантажа» международного сообщества. Также Зеленский предупредил, что РФ сегодня «использует ядерную энергию в качестве оружия».

Кроме того, украинский президент напомнил о «формуле мира», контуры которой он представил на Генеральной Ассамблее ООН в 2022 году, а позднее в Индонезии – полную формулу. Зеленский сообщил, что 20 сентября он обнародует свои предложения на специальном заседании Совета Безопасности ООН.

Газета Politico со ссылкой на украинского чиновника сообщала, что Зеленский преследует две ключевые цели на Генассамблее: получить поддержку предложенной им в «формулы мира» и найти способы решить кризис продовольственной безопасности.