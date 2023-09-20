«Диалог и дискуссии»: Лавров прибыл на ГА ООН, Зеленский успел «опозориться»
Глава МИД РФ Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН. Зеленский уже успел обвинить Россию с трибуны. При этом они оба примут личное участие в заседании Совбеза организации.
Выступление президента Украины Владимира Зеленского в ходе Генассамблеи ООН в Нью-Йорке стало позором. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
Он отметил, что площадка ООН предназначена для диалога и дискуссий, но вместо этого ее предоставили «взращенному американскими властями» Зеленскому.
«В ООН предоставили площадку террористу и нацисту Зеленскому, взрощенному американскими властями. Это позор для такой приличной площадки, которая создана была для диалога, дискуссий и решения глобальных вопросов в мирном формате», - приводит РИА Новости слова Шеремета.
Депутат отметил, что настало время кардинально реформировать ООН, иначе организация останется «лоббистом курса США». Он подчеркнул, что ООН потеряла тот смысл, который в нее изначально вкладывался после Второй мировой войны. Сегодня фактическую власть и на этой площадке захватили США, указал он, а не многополярный мир.
Так, Зеленский выступил на Генассамблее ООН в Нью-Йорке во вторник, 19 сентября. В своей речи он обвинил Россию в попытках использовать продовольствие в качестве «оружия для шантажа» международного сообщества. Также Зеленский предупредил, что РФ сегодня «использует ядерную энергию в качестве оружия».
Кроме того, украинский президент напомнил о «формуле мира», контуры которой он представил на Генеральной Ассамблее ООН в 2022 году, а позднее в Индонезии – полную формулу. Зеленский сообщил, что 20 сентября он обнародует свои предложения на специальном заседании Совета Безопасности ООН.
Газета Politico со ссылкой на украинского чиновника сообщала, что Зеленский преследует две ключевые цели на Генассамблее: получить поддержку предложенной им в «формулы мира» и найти способы решить кризис продовольственной безопасности.
Тем временем российская делегация во главе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым прибыла в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН. МИД РФ сообщал, что министр примет участие в ряде мероприятий, в том числе по линии БРИКС, ОДКБ, Шанхайской организации сотрудничества и Группы друзей в защиту Устава ООН.
В министерстве подчеркивали, что Лавров планирует провести порядка 20 двусторонних встреч с коллегами из разных государств и руководителями международных организаций, в том числе с Генсеком ООН Антониу Гуттеришем.
Между тем США уже сделали первые заявления на Генассамблее. Президент Соединенных Штатов Джо Байден призвал весь мир продолжать поддерживать Украину.
«Если мы позволим разделить Украину, будет ли обеспечена независимость какой-либо нации? Я уверен, ответ — нет», - приводит CNN слова Байдена.
При этом американский президент назвал Россию «единственным препятствием мира на Украине». Он подчеркнул, что США «решительно поддерживают» Киев в его усилиях, направленных на «обеспечение дипломатического урегулирования».
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби 19 сентября в очередной раз заявил, что США не планируют контактировать с представителями РФ в рамках ГА ООН. В свою очередь замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил ТАСС, что Соединенные Штаты не обращались к РФ по поводу возможных контактов.
Тем временем постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Сергей Лавров представит РФ на заседании Совбеза организации, где также выступит Зеленский. Ожидается, что президент впервые появится в зале Совбеза лично после начала спецоперации. Его выступления ранее звучали только онлайн, что вызвало нарекания нескольких членов СБ, в том числе РФ.
«Для него (Зеленского, - ред. НСН) роль комика на сцене, конечно, привычна, но нам, как государству — основателю ООН, грустно наблюдать, что стараниями наших западных коллег высокая трибуна этой организации используется для самопиара», — приводит РИА Новости слова Небензи.
Неделя высокого уровня 78-й Генассамблеи ООН началась в Нью-Йорке 19 сентября. В эту неделю с трибуны Генассамблеи выступают лидеры стран. В 2023 году лидеры четырех из пяти стран — постоянных членов Совбеза ООН пропустят мероприятие: президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Великобритании Риши Сунак, президент Франции Эммануэль Макрон и председатель КНР Си Цзиньпин. Президент США стал единственным представителем стран пятерки, кто выступил на Генассамблее, от РФ выступит Сергей Лавров, передает «Радиоточка НСН».
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