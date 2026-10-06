Польша и Румыния отказались увеличивать транзит украинской сельхозпродукции через свою территорию

По данным издания, Киев попросил страны Европейского союза помочь вывезти миллионы тонн зерна и другой сельхозпродукции, а также выделить €1,1 млрд для компенсации возросших расходов на транспортировку. Как заявил министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий, без дополнительной поддержки у фермеров может не хватить средств для посевной в предстоящем сезоне.

Власти Польши и Румынии заявили, что возможности их транспортной инфраструктуры ограничены. Кроме того, приоритетом остаются интересы местных фермеров.

До этого Высоцкий заявил, что объемы посевов на Украине могут сократиться на 35–40%, если проблемы с экспортом продукции в Европу не будут решены до весны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

