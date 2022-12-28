«Объявят врагами»: Названы возможные причины отмены Гайдаровского форума

Накануне сообщалось, что экономическая конференция Гайдаровский форум, которая ежегодно проводится в московском кампусе РАНХиГС, в январе 2023 года не состоится из-за необходимости «пересмотра выстроенных годами алгоритмов». В РАНХиГС не уточнили, будет ли мероприятие полностью отменено или перенесено. Павел Салин отметил, что форум не вписывается в сложившуюся российскую политическую систему.

«Гайдаровский форум был значимой площадкой, это был форум консолидации либеральных социально-экономических экспертов и сил. Поскольку в России в 2022 году кардинально поменялась повестка, новая структура информационного и интеллектуального устройства страны не подразумевает какой-то инаковости, особенно с точки зрения наличия какой-то либеральной площадки. Форум не вписывается в ту систему, в которую российская политическая система эволюционировала по состоянию на конец 2022 года. С учетом официального дискурса, все, кто публично высказывают несовпадающую с официальной позицию, сразу будут объявлены врагами. А либеральная позиция не совпадает с официальным дискурсом», - сказал политолог.

Салин отметил, что к формату Гайдаровского форума вернутся, однако пока что неизвестно, сколько времени должно пройти до этого момента и через что придется пройти.