«Объявят врагами»: Названы возможные причины отмены Гайдаровского форума

В 2022 году в России кардинально поменялась структура информационного устройства, либеральные эксперты больше не могут публично высказывать свое мнение, отметил в эфире НСН Павел Салин. 

Гайдаровский форум решили отменить, потому что нынешняя структура российской политической системы не подразумевает наличие либеральных площадок, заявил политолог Павел Салин в разговоре с НСН.

Мединский назвал «тварями» преподавателей журфака МГУ с либеральными взглядами

Накануне сообщалось, что экономическая конференция Гайдаровский форум, которая ежегодно проводится в московском кампусе РАНХиГС, в январе 2023 года не состоится из-за необходимости «пересмотра выстроенных годами алгоритмов». В РАНХиГС не уточнили, будет ли мероприятие полностью отменено или перенесено. Павел Салин отметил, что форум не вписывается в сложившуюся российскую политическую систему.

«Гайдаровский форум был значимой площадкой, это был форум консолидации либеральных социально-экономических экспертов и сил. Поскольку в России в 2022 году кардинально поменялась повестка, новая структура информационного и интеллектуального устройства страны не подразумевает какой-то инаковости, особенно с точки зрения наличия какой-то либеральной площадки. Форум не вписывается в ту систему, в которую российская политическая система эволюционировала по состоянию на конец 2022 года. С учетом официального дискурса, все, кто публично высказывают несовпадающую с официальной позицию, сразу будут объявлены врагами. А либеральная позиция не совпадает с официальным дискурсом», - сказал политолог.

Салин отметил, что к формату Гайдаровского форума вернутся, однако пока что неизвестно, сколько времени должно пройти до этого момента и через что придется пройти.

«Силовики против либералов»: В деле ректора РАНХиГС Мау усмотрели политическую подоплеку

«К похожему формату или к обновленному вернутся, вопрос, когда и через что придется пройти. Альтернатив Гайдаровскому форуму особо не было. Была Кудринская площадка, которая больше ассоциировалась с властью. Но Кудрин упразднил ее еще до 2022 года, он почувствовал тренды», - резюмировал он.

Так, Гайдаровский форум, названный в честь российского экономиста и реформатора Егора Гайдара, проводился ежегодно с 2010 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». За 13 лет существования научно-практической конференции в ней поучаствовали, в частности, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев и другие представители российской и зарубежной политической элиты.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:РоссияФорум
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры