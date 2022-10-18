Мединский назвал «тварями» преподавателей журфака МГУ с либеральными взглядами
Помощник президента Владимир Мединский считает, что на факультете журналистики МГУ много преподавателей с либеральными взглядами. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Мединского, военные действия на Украине «предполагают специальное отношение» к происходящему. «Журфак МГУ забит этими тварями из числа либеральных преподавателей»,—привело агентство цитату Мединского.
Таким образом, экс-министр культуры прокомментировал инцидент с акцией учащегося третьего курса факультета Степана Антропова в поддержку специальной военной операции на Украине. Многие сокурсники осудили Антропова, в результате две девушки были отчислены из вуза.
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