Мединский назвал «тварями» преподавателей журфака МГУ с либеральными взглядами

Помощник президента Владимир Мединский считает, что на факультете журналистики МГУ много преподавателей с либеральными взглядами. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Мединского, военные действия на Украине «предполагают специальное отношение» к происходящему. «Журфак МГУ забит этими тварями из числа либеральных преподавателей»,—привело агентство цитату Мединского.

Таким образом, экс-министр культуры прокомментировал инцидент с акцией учащегося третьего курса факультета Степана Антропова в поддержку специальной военной операции на Украине. Многие сокурсники осудили Антропова, в результате две девушки были отчислены из вуза.

