В Забайкалье направили 100 парашютистов-десантников для тушения пожаров

В Забайкальский край дополнительно направят парашютистов-десантников из Приволжского и Абаканского авиационных отделений для борьбы с пожарами, сообщили в Рослесхозе.

Аэропорт Читы возобновил работу после ограничений из-за природного пожара

По словам замглавы Рослесхоза Алексея Венглинского, в Забайкалье направили федеральный резерв Авиалесоохраны в рамках выполнения мер экстренного реагирования.

Лесные пожары бушуют в регионе уже неделю. Накануне огонь вплотную подобрался к столице региона — Чите. В районе села Смоленка загорелись дома в дачных кооперативах. В Читинском районе эвакуировали дом-интернат для престарелых и инвалидов, а аэропорт «Кадала» приостанавливал работу на два часа, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: МЧС России
ТЕГИ:МЧС РФЛесные ПожарыЗабайкалье

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