Путин заявил, что обстановка в секторе Газа деградирует
Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Палестины Махмудом Аббасом заявил, что обстановка в секторе Газа продолжает деградировать.
По его словам, ситуацию усугубляет запрет гуманитарной поддержки.
В свою очередь Аббас поблагодарил российского лидера за помощь, в том числе гуманитарную, отметив, что Россия всегда выступала в поддержку создания палестинского государства.
Он также отметил, что Палестина хочет прекращения огня в секторе Газа и решения гуманитарных проблем.
Ранее стало известно, что Евросоюз выделит Палестине пакет помощи в размере 1,6 миллиарда евро, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru