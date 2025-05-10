Путин заявил, что обстановка в секторе Газа деградирует

По его словам, ситуацию усугубляет запрет гуманитарной поддержки.



В свою очередь Аббас поблагодарил российского лидера за помощь, в том числе гуманитарную, отметив, что Россия всегда выступала в поддержку создания палестинского государства.



Он также отметил, что Палестина хочет прекращения огня в секторе Газа и решения гуманитарных проблем.

Ранее стало известно, что Евросоюз выделит Палестине пакет помощи в размере 1,6 миллиарда евро, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

