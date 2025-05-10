Путин заявил, что обстановка в секторе Газа деградирует

Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Палестины Махмудом Аббасом заявил, что обстановка в секторе Газа продолжает деградировать.

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По его словам, ситуацию усугубляет запрет гуманитарной поддержки.

В свою очередь Аббас поблагодарил российского лидера за помощь, в том числе гуманитарную, отметив, что Россия всегда выступала в поддержку создания палестинского государства.

Он также отметил, что Палестина хочет прекращения огня в секторе Газа и решения гуманитарных проблем.

Ранее стало известно, что Евросоюз выделит Палестине пакет помощи в размере 1,6 миллиарда евро, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Сайт Кремля
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