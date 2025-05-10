Песков заявил, что Россия обдумает предложение о 30-дневном перемирии с Украиной

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия обдумает предложение Украины о 30-дневном прекращении огня.

Сибига: Украина и ее союзники готовы к полному прекращению огня на 30 дней

В интервью CNN пресс-секретарь президента заявил, что Россия не слышала реакции Украины на предложение о трехдневном прекращении огня: «Если Киев хочет этого, почему бы не согласиться хотя бы на три дня?».

Песков также заявил, что Россия «должна подумать» над предложением Украины о прекращении огня на 30 дней: «У нас своя позиция в вопросе перемирия». Он добавил, что Россия видит, что Европа «вполне открыто» настроена против нее.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Киев и его союзники готовы к полному и безусловному прекращению огня сроком как минимум на 30 дней, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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