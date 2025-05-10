Продажи алкоголя рухнули на 15% из-за изменения цен
В первом квартале спрос на спиртное просел на 15%
Падение спроса объясняется увеличение акцизов, минимальных розничных цен и пошлин на зарубежную продукцию.
Общий объем реализованной продукции сократился на 14,7%, до 47,877 миллиона декалитров, отмечает газета «Известия».
На плаву остаются лишь игристые вина - их продажи выросли почти на 5%.
Ранее президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев заявил НСН, что за счет закрытия нелегальных магазинов можно в два раза сократить потребление алкоголя, но Вологодская область решила бороться с официальными торговыми точками.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru