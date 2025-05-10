В Каменске-Уральском женщина спустила собак на мужчину
Собаки едва не разодрали мужчину в Каменск-Уральском, сообщал местный портал Е1.
Двух стаффордов на пострадавшего натравила их хозяйка, рассказал его адвокат в разговоре с телеканалом РЕН ТВ. Он отметил, что мужчина госпитализирован.
По словам адвоката, сторона пострадавшего настаивает на возбуждении уголовного дела.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности владельцев собак.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил НСН, что штраф и компенсация вреда не должны быть единственным наказанием для тех владельцев собак, которые безответственно относятся к своим животным, — наиболее действенной и понятной для них мерой станет лишение свободы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru