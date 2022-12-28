В РАНХиГС объявили об отмене Гайдаровского форума-2023
Организаторы ежегодной экономической конференции «Гайдаровский форум» объявили об отмене мероприятия в 2023 году, сообщает ТАСС.
В РАНХиГС пояснили, что причиной отмены стала необходимость «пересмотра выстроенных годами алгоритмов». При этом не уточняется, будет ли форум перенесён или полностью отменён.
«Формат форума, раз в год собирающего на одной площадке экспертов, представителей государственной власти и бизнеса, требует корректировки, в том числе и с точки зрения формата работы с экспертным сообществом»,— отметили в пресс-службе академии.
Ранее президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета по молодёжной политике заявил, что в 2022 году традиционная предновогодняя встреча в Кремле проводиться не будет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+6 202 / сут.
Умерли
394 тыс.+56 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+8 110 / сут.
- Российские войска уничтожили украинских диверсантов на южнодонецком направлении
- Захарова раскритиковала премьера Эстонии за высказывание об украинских беженцах
- Диетолог рассказала, как сделать селедку под шубой полезнее
- СМИ: Россия и Китай победили в борьбе с санкциями США
- В РАНХиГС объявили об отмене Гайдаровского форума-2023
- Песков ответил на обвинения в причастности России к кризису в Косово
- В России назвали число польских наемников в рядах ВСУ
- Песков заявил, что ещё рано говорить об ответе РФ на потолок цен на газ
- «Плохая погода». Песков рассказал, почему Путин не полетит во Псков
- В Кремле заявили, что мирный план невозможен без признания четырех регионов российскими
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru