В РАНХиГС объявили об отмене Гайдаровского форума-2023

В РАНХиГС пояснили, что причиной отмены стала необходимость «пересмотра выстроенных годами алгоритмов». При этом не уточняется, будет ли форум перенесён или полностью отменён.

«Формат форума, раз в год собирающего на одной площадке экспертов, представителей государственной власти и бизнеса, требует корректировки, в том числе и с точки зрения формата работы с экспертным сообществом»,— отметили в пресс-службе академии.

Ранее президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета по молодёжной политике заявил, что в 2022 году традиционная предновогодняя встреча в Кремле проводиться не будет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».