В РАНХиГС объявили об отмене Гайдаровского форума-2023

Организаторы ежегодной экономической конференции «Гайдаровский форум» объявили об отмене мероприятия в 2023 году, сообщает ТАСС.

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В РАНХиГС пояснили, что причиной отмены стала необходимость «пересмотра выстроенных годами алгоритмов». При этом не уточняется, будет ли форум перенесён или полностью отменён.

«Формат форума, раз в год собирающего на одной площадке экспертов, представителей государственной власти и бизнеса, требует корректировки, в том числе и с точки зрения формата работы с экспертным сообществом»,— отметили в пресс-службе академии.

Ранее президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета по молодёжной политике заявил, что в 2022 году традиционная предновогодняя встреча в Кремле проводиться не будет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Гайдаровский форум 2021
ТЕГИ:ЭкономикаРоссияФорум
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